Alfredo Adame sin pena alguna presume a su nueva novia

Alfredo Adame dejó por un momento los escándalos para disfrutar de su nuevo noviazgo con Karla Ruiz con quien ha derrochado amor ante las cámaras y es que a la mujer no le importa el escándalo que enfrenta su actual pareja.

De acuerdo con la revista Tv Notas el histrión quien aún se encuentra en el ojo del huracán después de haber ofendido a Andrea Legarreta por medio de unos audios, está muy feliz por encontrar el amor tan rápido y olvidarse de su antigua novia, Susan Quintana, con quien enfrenta una batalla legal.

Estamos cumpliendo cuatro meses juntos y estamos felices de la vida. A mí me encanta y ella me dice que yo le encanto. Sin duda, Karla es la mujer que esperaba, dijo Adame para Tv Notas.

Karla fue captada por segunda ocasión en el estreno de la obra ¿Mi Marido es o se hace? donde se le bien muy apegada al polémico actor de telenovelas quien también habló para el programa Sale el Sol y dijo que la guapa mujer es la indicada.

"Es una mujer que tiene mucho amor para dar y que anda buscando lo mismo que yo, una compañía con quien tomarse una botella de vino, con quien platicar con quien hacer un viaje, con quien compartir momentos...", dijo Adame sobre Karla su gran conquista.

Por otro lado Susan Quintana hizo fuertes declaraciones en contra de Adame hace unas semanas en el programa Chisme no like, donde lo acusó de tener serios problemas mentales incluso aseguró que el actor ni siquiera tiene relación con su familia, pues es una persona muy sola.

No se lleva con sus primos no se lleva con su hijo, no tiene amistades entonces que les puedo decir fue bien difícil, dijo Susan Quintana a través de una llamada telefónica.