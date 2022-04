Alfredo Adame termina con su novia y quiere que le pida perdón por ser muy caprichosa

Alfredo Adame de 63 años de edad, vuelve a impactar al mundo del espectáculo y no por haberse agarrado a golpes, sino por haber terminado con Magaly Chávez a quien acusó de ser una mujer caprichosa, algo que no le gustó del todo al famoso, quien aseguró que si regresan le debe pedir perdón.

El disgusto de Alfredo Adame comenzó porque su novia le pidió un pay de limón a altas horas de la madrugada, algo que no le pareció, pues se le hizo una tontería y es que al parecer el actor mexicano ya estaba dormido, cuando la guapa mujer quiso que le cumpliera el antojo.

Como puede ser que alguien te hable y te diga a las tres de la mañana te hable y te diga que si le puedes llevar un pay de limón de Sanborns (...)ya no es mi novia, estoy muy enojado porque es muy caprichosa, no caprichosa, caprichuda", dijo Alfredo Adame que aunque muchos dudaron que en verdad solo era broma en realidad podría ser cierto.

Por si fuera poco, el famoso dijo que hasta la madre de Magaly Chávez lo llamó para hacerle saber que debía aguantar los caprichos de su hija, ya que siempre ha sido así, por lo que Alfredo Adame dijo que si no le pedía perdón, además de hacerle cariños, no habría reconciliación, por lo que dicha boda que se esperaba está en pausa.

Además, señaló que tenían programado un viaje a la playa, por lo que todo se podría decidir en ese momento, aunque algunos internautas lo dudan, pues el artista siempre ha sido considerado una persona muy polémica que ha estado metida en varios escándalos en los últimos meses, desde declaraciones hasta peleas el artista no se deja de nadie.

"Me caía mal el Adame y ya no me pierdo ninguna de sus aventuras, me hace el día feliz", "A leguas se le notaba a Magaly la molestia de estar a tu lado...pero tú nunca lo viste", "Hasta ahorita me doy cuenta de que tiene los ojitos azules, se ve guapísimo y ahora con mirada enamorada más", escriben las redes.

Leer más: Adal Ramones tiene 60 pero su rostro de 20 super jovial indica lo contrario