Alfredo Adame tras pleito callejero ya tiene su propia cumbia y es un éxito

Quien ya tiene cumbia después de la pelea que protagonizó en la calle con una pareja fue Alfredo Adame de 63 años, pues Mister Cumbia lanzó en redes sociales el nuevo tema el cual se está haciendo viral en estos momentos pues ha tenido buena respuesta por el público quien lo ha compartido.

Fue en el programa Despierta América donde compartieron un pedazo de la canción la cual puso a bailar a todos en el foro y aunque no es la primera vez que le hacen este tipo de contenidos a Alfredo Adame no ha dicho nada al respecto, pues es bien sabido que no se deja de nada ni de nadie.

"Como siempre, mister cumbia te discutes con todas estas cumbias bien perronas", "Que buena cumbia y que velocidad para componerla felicidades el éxito de año 2022", "Como le pasó el hulk de Alfredo Adame, pero se le olvidó su ira pero fue golpeado y se vuelve en tendencia", "Ji Ji Ji chingona la cumbia pa bailar toda la noche", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben fue hace poco donde se viralizó una pelea donde Alfredo Adame se agarra a golpes con una pareja quienes supuestamente le echaron el carro encima lo que desató la furia del histrión quien también salió severamente dañado.

Aunque el histrión ya habló sobre la pelea sus fans están preocupados por todos los tropiezos que ha tenido en los últimos meses, ya que no es la primera vez que entra en problemas, pues ha tenido pleitos con Laura Bozzo, Diana Goldén y hasta con su ex esposa Mary Paz Banquells con quien procreó tres hijos.

Por si fuera poco su actitud también ha perjudicado su trabajo como actor, pues desde hace tiempo no se le ha visto en alguna telenovela y todo por la polémica que ha enfrentado en el pasado.

Cabe mencionar que en el pasado se había formado una especie de pelea entre el histrión mexicano y Carlos Trejo, incluso se convocó a los medios para hablar de la pelea, pero al final se suspendió por diversos motivados, aunque también se hizo viral.