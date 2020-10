Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante, ¿a qué se debe su pelea mediática?

Una vez más el actor Alfredo Adame protagoniza una pelea mediática con otra persona conocida de la televisión mexicana; en esta ocasión se trata del periodista de espectáculos y conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué fue lo que pasó? Anteriormente el periodista dio a conocer que para su programa "El minuto que cambió mi destino" (que se transmite por Imagen Televisión), tendría una entrevista con la actriz Diana Golden.

Para quienes no lo sepan, Diana Golden es la ex esposa de Alfredo Adame. La actriz mexicana de origen colombiano describió al actor como una persona violenta, celosa y posesiva, además de que en una ocasión supuestamente la amenazó con una pistola.

Diana Golden revivió su tormentoso pasado al lado de Alfredo Adame, durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante. De acuerdo con el periodista de espectáculos, el actor lo amenazó para que no transmitiera dicha entrevista de su ex esposa. En una de las pasadas emisiones del programa "De primera mano" (que también conduce en Imagen Televisión), contó:

Alfredo Adame ayer me mandó un mensaje muy sacalepunta, muy pasadito de tueste conmigo, que quería que no pasara el programa de Diana Golden, muy salsita, que no lo pasara, que porque conoce mi historia y que me iba a...

Ante las supuestas amenazas de Alfredo Adame en esta pelea mediática, el pasado sábado se transmitió la entrevista con Diana Golden en "El minuto que cambió mi destino". La actriz contó cómo se conocieron, cuando él era sobrecargo de Aeroméxico. Poco a poco el bonito matrimonio que tuvieron se volvió una pesadilla, según su relato. Recordó aquella ocasión que la amenazó con una pistola. "Llegué a la casa y él estaba viendo televisión, eran como las 3 de la mañana, sí (estaba borracho), se robaba las botellas de Aeroméxico, él bebía mucho, por eso lo corrieron (de la aerolínea) y por neurosis tensional".

Entonces me empezó a romper la ropa, me sacó una pistola, anda siempre con pistolita y le gusta tirar hacía el aire. Entonces saca una pistola y me dice: 'te largas de la casa', a las tres de la mañana. Me metió una pistola en la boca, eso es tan cierto como que está en una demanda.

"Me decía: 'te voy a matar', y yo así aterrada nomas lloraba y no me mató; lo que hizo fue cortar toda mi ropa, me robó un anillo de diamantes disque para sentar un departamento que había comprado en Paseos de Taxqueña, yo era capaz de lo que sea con tal de salir de ahí con vida. Entonces acabé yo en pijama, descalza en la casa de otra sobrecargo, amiga de él. Al otro día ella me prestó unos pants, unas chanclas y fuimos a poner la demanda. Le hablé a mi mamá, a mi papá, a don Gregorio Walerstein, el zar del cine mexicano, y don Gregorio se hace cargo, mete a sus abogados y es quien me divorcia", recalcó Diana Golden a Gustavo Adolfo Infante.

Alfredo Adame arremete en contra de Gustavo Adolfo Infante

Luego de ser transmitida, Alfredo Adame dio su opinión al respecto a un reportero del programa "De primera mano", arremetiendo en contra de Gustavo Adolfo Infante. "No me molesta, en realidad se me hace ocioso que Gustavo Adolfo Infante se meta en esos chismes de lavanderas que ya están dirimidos, ya están solventados, ya están contestados y todo".

Diana Golden, yo ya la exhibí como una mujer con adicciones, con problemas de personalidad, de conducta, de cascos ligeros, problemas de muchas índoles. En un juzgado le gané.

Tanto en redes sociales como en el programa "De primera mano", Gustavo Adolfo Infante se ha burlado de los intentos que hizo Alfredo Adame para censurar la entrevista con su ex esposa Diana Golden.