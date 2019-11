Alfredo Adame ya no quiere darles de comer a sus enemigos

Alfredo Adame quiere empezar el 2020 lleno de paz y tranquilidad pues no quiere enfrentarse a nuevos pleitos como los que vivió este año con varios famosos quienes tampoco se dejaron pues le fueron con todo al actor de telenovelas quien se ha caracterizado por tener un temperamento fuerte.

"Ya no quiero pleito con nadie no es que no quiera a mi me encanta el pleito y me encanta exhibir gentes como las que e exhibido no, pero ya no lo que no deje dinero, ya no lo voy hacer la verdad y ya me canse de matarles el hambre...", dijo Alfredo para Sale el Sol.

Recordemos que el pleito que dio mucho de que hablar en la carrera de Alfredo Adame, fue con Carlos Trejo, quien lo hirió hace unos meses con una botella de agua, por lo que la llamada pelea del siglo que protagonizarían se pospuso.

Pero fue la pelea que enfrentó con Andrea Legarreta lo que desató un escándalo mediático, ya que hizo fuertes acusaciones en contra de la conductora de Hoy a quien tachó de tener influencias muy poderosas en Televisa para correr gente por lo que causó un fuerte conflicto.

Cabe mencionar que Alfredo está más centrado en su trabajo, incluso ya encontró el amor en una guapa mujer quien lo acompaña a distintos eventos pero prefiere mantenerse alejada de los reflectores, pues no le gusta que la prensa le pregunte cosas sobre su romance.

Mientras tanto varios usuarios comentaron sobre las declaraciones del famoso y es que a muchos les causó mucha gracia.

"Alfredo Adame queriendo paz y tirando bombas jajaja", "Un hombre de paz????? Jajjaja está en su genética ser pelionero Ni para decir que quiere paz deja de atacar ese ALFREDO eres un DIABLO", le escribieron al actor.