"Algo lo frustra": Jim Carrey se manifiesta “asqueado” por ovación a Will Smith tras ganar el Oscar

México. El famoso actor Jim Carrey dice sentirse “asqueado” por la ovación a Will Smith tras ganar el premio Oscar el pasado domingo en la gala que tuvo lugar en Los Ángeles, California.

Jim Carrey, de 60 años de edad, se suma a la lista de artistas que han manifestado su postura en contra del actor Will Smith por agredir a su colega Chris Rock durante la edición 94 de los Premios Oscar, además opina que "algo lo frustra".

En varios medios de comunicación se comparte que Jim, protagonista de películas como La Máscara, reprueba que los actores de Hollywood presentes en el Dolby Theatre ovacionaran a Will Smith cuando recibió su premio tras haber dado bofetada a Chris Rock.

Momento en el que Will Smith da bofetada a Chris Rock. Foto de Twitter

“Me asqueó la ovación de pie. Hollywood simplemente es una masa. Realmente sentí que es un indicio muy claro de que ya no somos el club genial”, dijo Carrey durante su aparición en el programa CBS Mornings.

Jim señala también que nadie tiene derecho a subir a un escenario para golpear a quien se encuentra en él, como hizo Will Smith: "Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, está bien, pero no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo palabras”.

Leer más: Dan a conocer qué enfermedad habría dejado sin voz a Miguel Bosé

Jim Carrey considera que la bofetada que dio a Chris salió de la nada porque tiene algo dentro de él que lo frustra: "Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Proyectó una sombra sobre el momento brillante de todos anoche... Fue egoísta”.