México.- Esta semana, María Antonieta de las Nieves logró hacerse un espacio dentro del libro de Guinness World Records gracias a su impecable trayectoria impecable dándole por años vida a su personaje infantil La Chilindrina.

Por 48 años y 261 días, María Antonieta se ha pintado pecas en el rostro, hecho dos coletas disparejas, puesto un vestido de niña, usado lentes y cambiado su personalidad para traer a la vida a este personaje, logrando convertirse en la actriz profesional que ha interpretado por más tiempo a un personaje infantil.

Por este motivo, la protagonista de El Chavo del 8 logró ganarse un reconocimiento dentro del libro de récords más importante de todo el mundo y ella no puede estar más contenta, al igual que su familia, amigos y admiradores, que han seguido por años su carrera.

"Algo que Dios me dio, me transformó", María Antonieta de las Nieves sobre La Chilindrina

"Cuando me pongo el vestido, las pecas y me hago las colitas, todo se transforma por arte de magia. Es un personaje mágico, algo que Dios me dio y espero me siga dando muchos años más", compartió la actriz de 70 años.

María Antonieta de las Nieves fue una de las protagonistas de la serie "El Chavo del 8", una de las más importantes de Latinoamérica, que se emitió desde 1971 hasta 1980, desde entonces, la actriz ha dado vida a La Chilindrina, ya sea en otros programas o eventos.

"Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años porque me transformo cuando me pongo su ropa. Estoy orgullosa del reconocimiento que jamás imaginé me fueran a dar", compartió la mexicana.

La Chilindrina es la niña más conocida de todo México, incluso de América Latina. Fue la única hija que tuvo Don Ramón, un hombre viudo de la historia, quien hizo reír a millones durante años y continúa haciéndolo, esto por su personalidad tan traviesa y escandalosa, que la ha caracterizado desde sus inicios.

"Han sido cinco generaciones las que me han visto. Ahora me ven nietos de los que me conocieron al principio y espero aguantar otros 20 años. Estos 50 han sido maravillosos: haber recorrido el mundo con este personaje es algo único", externó sobre el paso del tiempo y su personaje.

Han sido años de éxitos y elogios para María Antonieta al interpretar dicho personaje, el cual es uno de los más recordados de todos los tiempos junto a sus compañeros, El Chavo, Quico, Doña Florinda, Don Ramón, el Profesor Jirafales y Doña Clotilde.