España.- Sin duda alguna una de las actrices internacionales más exitosas de los últimos tiempos que seguramente tendrá un gran futuro, es la española Ester Expósito, quien logró enamorar a miles de personas de todo el mundo con su participación en la serie de Netflix "Elite", donde tuvimos también la oportunidad de contemplar la belleza de la mexicana Danna Paola.

Y es que la actriz que interpreta a Carla Rosón, no solamente es talentosa sino que que posee un rostro angelical y una escultural figura que derrite a cualquiera, es por eso que en poco tiempo logró ganar miles de fans de todo el mundo, una prueba de esto es su cuenta de Instagram la cual cuenta con casi 26 millones de seguidores.

Por si fuera poco, nuevamente la joven comienza a dar de que hablar debido a que en solo cuestión de días se estrenará la serie de Netflix "Alguien tiene que morir", la cual fue dirigida por el mexicano Manolo Caro, quien en su momento logró un gran éxito con la serie "La casa de las flores". También contará con un elenco de primera como, Ester Expósito, Pilar Castro, Mariola Fuentes, Eduardo Casanova, Manuel Morón, Juan Carlos Vellido, Carlos Cuevas, entre otros grandes artistas.

Cabe señalar que la producción de esta serie se realizó desde al año pasado, sin embargo, debido a cuestiones políticas con la empresa de streaming, además que se atravesó la pandemia de Covid-19, el proyecto tuvo que ser pospuesto por un lago tiempo y por fin este próximo 16 de octubre llegará se llevará a cabo su gran estreno.

"Alguien tiene que morir" la serie de Netflix que todos esperan por Ester Expósito/ Netflix

La serie es bastante prometedora pues cuenta con un elenco bastante talentoso, no obstante, lo que no se puede negar es que la mayoría de los usuarios están esperando la participación de Expósito, ya que interpretará un papel muy diferente al que están acostumbrados a ver en ella, además que compartirá escenas con tu actual pareja romántica, Alejandro Speitzer.

Si todos la vais a ver por Ester, yo también, pero además por el capo de Ernesto Alterio" comentó una usuaria.

Ester Expósito arremete contra los medios

Recientemente la actriz española se vio envuelta en un escándalo luego de que arremetiera contra los medios por anuncias supuestas cirugías plásticas a las que ella se sometió. De acuerdo a un medio extranjero que ella compartió en sus historias de Instagram, se realizó rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y hasta una bichectomía.

Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones u opiniones) hay que comprobar la información", contestó molesta Ester Expósito.

La actriz explicó que actualmente la siguen millones de jóvenes de todo el mundo y una información como esta podría influir negativamente en ellos. Por esa razón los llamó "supuestos profesionales" y pidió que se dejara de hablar de cirugías estéticas de las cuales ella asegura que jamás se ha realizado.