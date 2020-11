Algunas curiosidades que no sabías de Madelaine Petsch, la actriz pelirroja de 'Riverdale'

Madelaine Petsch, actriz que debutó en el espectáculo con el papel de la pelirroja Cheryl Blossom en la serie estadounidense dramática 'Riverdale', actualmente se encuentra grabando la quinta temporada, prevista a estrenarse en enero de 2021

La actriz estadounidense de raíces sudafricanas Madelaine Petsh acaba de cumplir los 26 años se encuentra en una etapa de crecimiento profesional que podría consolidarse en una de las actrices jóvenes de Hollywood. A continuación de dejamos algunos datos curiosos de la actriz.

Madelaine nació en Port Orchard, Washington, Estados Unidos, el 18 de agosto de 1994. Cuando tenía la edad de 3 años, Petsch inició a tomar clases de danza, gracias a su notable talento, sus padres la inscribieron a clases de interpretación dos años después.

Vivió con sus padres sudafricanos y su hermano por diez años en África; siendo a los 18 años cuando Madelaine se mudó a la ciudad de Los Ángeles, California en búsqueda de mejores oportunidades pa explotar su talento. Una de las curiosidades que se han revelado es que padre quería llamarla "Street" (Calle, en inglés), sin embargo, esto no ocurrió y obtaron por elegir Madelaine.

La acriz de Riverdale, dio su primer paso en su carrera, apareciendo en un anuncio publicitario para Coca-Cola en el año 2014. Las campañas publicitarias suelen ser el trampolín para obtener papeles más importantes en la televisión.

Otra de las curiosidades que quizás no sabías de Madelaine es que cuando tenía tan solo 14 años se volvió vegana y participó en una campaña de sensibilización del colectivo de Personas por el Trato Ético a los Animales (PETA).

Actualmente Madelaine está soltera, luego de terminar una relación de tres años este febrero de 2020 con el compositor Travis Mills, a quien conoció en una fiesta por el estreno de la serie 'Riverdale' en febrero de 2017.

Su increíble cuerpo es totalmente natural; la actriz no ha recurrido a la cirugía estética para hacerse retoques, por lo que todo lo que vemos de la bella actriz no ha sido tocado por el bisturí. Pero esa figura envidiable le cuesta su trabajo, ya que lleva una rutina de ejercicio exigente antes de comenzar a filmar la serie.

La serie favorita de Madelaine es 'Rick and Morty', mientras que sus películas preferidas son 'Belleza americana', 'Figt Club', 'American Psycho' y 'Harry Potter'. La actriz ha confesado que su color de cabello pelirrojo natural le causaba problemas en la escuela, donde la discriminaban y a su hermano le llegaron a arrojar piedras.

Su papel como Cheryl Blossom que la llevó a la fama fue una sorpresa, ya que Madelaine se encontraba audicionando para la serie Legends of Tomorrow (spin off de Arrow y The Flash), pero el director del casting también estaba en búsqueda de actores para Riverdale, lo que la llevó a audicionar para la serie para el personaje de Betty Cooper. Pero, como ya sabemos, conquistó con el papel de Cheryl Blossom.