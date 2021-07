Algunos critican a Laura Bozzo por usar traje de baño, pero Maribel Guardia la llena de elogios

La conductora de televisión peruana Laura Bozzo está dispuestas a convertirse en la reina del verano, sin importarle las críticas que recibe. La controvertida "Señorita Laura" a sus 68 años de edad compartió en su feed de Instagram un par de fotografías en traje de baño, recibiendo insultos de algunos usuarios de redes sociales, así como muchos elogios de parte de sus seguidores y celebridades como Maribel Guardia.

Laura Bozzo, la llamada "Abogada de los pobres" posó de lo más relajada en la piscina en la casa que tiene en Acapulco, Guerrero, usando un traje de baño de una sola pieza de color blanco y con estampados florales.

"Gracias a Dios por un día más de vida, bendiciones para todos y no olviden que por más oscura que parezca la noche, siempre llegará el amanecer, nunca pierdan la fe", expresó en su publicación la conductora de talks shows.

La cantante y actriz costarricense Maribel Guardia, pensando que era cumpleaños de Laura Bozzo, le aplaudió por mostrarse en traje de baño y además le mandó este mensaje: "feliz cumpleaños amiga linda, que Dios bendiga cada paso que des, larga y bendecida vida, te quiero mucho".

Una usuaria de Instagram expresó al ver las fotos de Laura Bozzo en traje de baño: "ojalá todos tuvieran esa actitud a esa edad y no andar amargados y amargando la vida a otros, la admiro sean felices".

Otra persona le escribió a Laura Bozzo diciéndole: "disfruta tu vida como te dé tu bendita gana que es una sola, olvídate de todas estas tóxicas", a lo que la conductora de televisión le respondió: "me dan pena, pobrecitas, el día que no me insulten será que algo hago mal".