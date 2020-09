Algunos éxitos de Sosa Stereo podrían no ser de Cerati dice Hernán Ponce

Argentina.-A unos tan solo unos días de haberse cumplido 6 años de la muerte de Gustavo Cerati uno de los grandes del rock en español por ser el compositor y guitarrista principal de Soda Stereo. una nueva pregunta surge en torno a su trayectoria musical, luego de que Hernán Ponce uno de los compañeros de Cerati durante 1979 en la Universidad del Salvador declaró en redes sociales haber participado con la creación de la letra de "Té para tres" un éxito del álbum Canción animal en 1990, así como otras canciones.

Fue a través de Twitter que Hernán escribió lo siguiente dando un indicio de lo que fue trabajar con Cerati. "Yo escribí para Gustavo Cerati en 1984, 3 letras para canciones: Té para tres, Terapia de amor intensivo y una que no usò: Arrorock mi nena. Nunca me importó que no lo mencionará, pero hoy 36 años después tengo ganas de decirlo. Zeta lo sabe, fui compañero de ellos en la facultad".