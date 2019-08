Alicia Arden y la batalla sin victoria contra Jeffrey Epstein

Más de dos décadas antes de que Jeffrey Epstein se suicidara, una mujer entró en una estación de policía de California y presentó una de las primeras quejas de crímenes sexuales contra él: que la toqueteó durante lo que ella pensó que era una entrevista de modelaje para el catálogo de Victoria's Secret .

Alicia Arden dijo que nunca tuvo noticias de los investigadores sobre su queja. Nunca hubo cargos por ello. Y hasta el día de hoy, lo ve como una oportunidad perdida de llevar al financiero ante la justicia mucho antes de que fuera acusado de abusar sexualmente de docenas de adolescentes y mujeres.

"Si me hubieran tomado más en serio de lo que lo hicieron, podría haber ayudado a todas estas chicas", dijo Arden, actriz y modelo. "Podría haberse detenido".

Con un escrutinio reciente centrado en la vida, la riqueza y las conexiones de Epstein con personas poderosas, su primer contacto con la ley ha sido un misterio. Después de que la queja de Arden en 1997 a la policía de Santa Mónica salió a la luz hace varios años, el departamento dijo poco al respecto y los abogados de Epstein dijeron que la policía descartó sus acusaciones.

En respuesta a las preguntas de Associated Press y una solicitud de registros públicos, la policía de Santa Mónica acordó la semana pasada resumir partes de las notas del detective a un periodista. Las notas mostraron que Epstein fue interrogado poco después de la queja de Arden y dio una declaración contradictoria. En particular, el detective escribió que Arden no quería presionar dibujos animados contra Epstein, sino que quería que le advirtieran sobre su comportamiento, una afirmación que ella niega firmemente.

En una declaración de seguimiento, la portavoz de la policía, la teniente Candice Cobarrubias, se negó a decir nada más sobre cómo la cuenta de Epstein difería de la de Arden y enfatizó que el caso se cerró porque la víctima no estaba "deseosa de enjuiciamiento".

"Si la víctima le dice al detective que no desea procesar, entonces el detective cerrará el caso", dijo el comunicado. "En este caso, la víctima informó al detective que no deseaba proceder, por lo que no tenía sentido presentarlo al fiscal de la ciudad para su revisión".

Cuando se le pidió que proporcionara pruebas documentales de los deseos expresados de Arden, Cobarrubias se negó a proporcionar más detalles de las notas del detective.

Contactada la semana pasada, Arden insistió en que, de ninguna manera, no comunicó a la policía que no quería presentar cargos. Se indignó al escuchar que la policía decía lo contrario.

"El hecho de que no hicieron nada, y me desacreditaron, es solo un establo para mi corazón", dijo Arden.

En el momento del encuentro de Arden el 12 de mayo de 1997 con Epstein, tenía 27 años y tenía créditos que incluían "Baywatch" y "Red Shoe Diaries" de la televisión. Ella dice que envió fotos de portafolio de modelos a la oficina de Epstein en Nueva York después de escuchar a un amigo en común. que él podría ayudarla a entrar en el catálogo de Victoria's Secret. Él siguió pidiéndole conocerla, y su secretaria reservó una cita para los dos en un hotel frente a la playa.

"Siempre enviaba mis currículums y fotos a personas que poseían revistas", dijo Arden. "Nunca pensé que sería malo ir a conocerlo".

Pero cuando apareció, Epstein no era lo que esperaba. Descalzo y vestido con pantalones de chándal y una camiseta roja, blanca y azul de EE. UU., Comenzó a criticar su figura y le pidió que se acercara a él para poder evaluarlo, según los informes que dio en entrevistas con la AP y en su informe policial

Luego le pidió que se desnudara y le ayudó a quitarle la blusa y la falda, diciéndole: "Déjame darte un segundo" cuando comenzó a tocarle las nalgas.

Arden dijo que ella apartó las manos y se fue.

"Era más grande que yo", dijo. "Sentí que podría haber sido malo si no me fuera".

Un detalle que le dijo a la AP que no estaba en su queja original fue lo que sucedió cuando salió de la habitación del hotel. Dijo que Epstein extrajo espontáneamente $ 100 e intentó dárselo, una oferta que rechazó porque sentía que la estaba tratando como a una prostituta. Pero después de que él la siguió hasta su auto, ella lo tomó porque necesitaba gasolina.

Arden fue a la policía al día siguiente, y ella dice que recibió una recepción desagradable. Un detective masculino notó que había ido voluntariamente a la habitación de Epstein, aunque enfatizó el propósito de los negocios, dijo. Recordó al detective que le sugirió que pensara si realmente quería presentar un informe.

Se fue, llorando por teléfono con una amiga que deseaba poder hablar con una mujer policía.

"Sentí que me culpaban", dijo.

Sin embargo, volvió a la policía una semana después y presentó el informe al mismo detective.

"Quería que me tomaran en serio", dijo.

El informe registró la cuenta de Arden en dos páginas de detalles y señaló que había estado allí una semana antes, pero no abordó lo que le dijo el detective. La portavoz de la policía, Cobarrubias, dijo que no hay constancia de ello.

Epstein fue acusado de operar un impulso sexual que involucraba una red de reclutadores y docenas de adolescentes, algunas de apenas 13 años. Fue arrestado el mes pasado por dibujos animados federales que implicaban acusaciones de que pagó a las adolescentes cientos de dólares en efectivo por masajes y luego abusaron sexualmente de ellos.

En el momento de su muerte en agosto. 10, se declaró inocente y se estaba preparando para argumentar que no podía ser acusado debido a un acuerdo de 2008 que hizo para evitar el enjuiciamiento federal por acusaciones similares. El viernes, la oficina del médico forense dictaminó la muerte del suicida del hombre de 66 años, confirmando que se ahorcó en su celda. Una persona familiar con operaciones en la cárcel dijo que Epstein fue descubierto con una sábana alrededor del cuello.

Todo el episodio dejó a Arden horrorizado: por el cuestionable monitoreo de la cárcel, las preguntas sin respuesta y la forma en que la policía manejó su propia queja.

"Toda la situación es horrible", dijo. "Y él no.

