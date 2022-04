Alicia Bonet la actriz con el rostro más bello del cine en la década de los 50

Una de las mujeres más bellas del cine mexicano sin duda alguna fue Alicia Bonet hoy de 74 años, quien fue considerada una de las actrices más grandes del cine mexicano, esto se debió a su manera de interpretar personajes con los cuales enganchaba al público, aunque su rostro también era parte de su fama.

Y es que la actriz nacida en Ciudad de México fue de las mujeres que en la década de los 50 verla con poco maquillaje era un tremendo agasajo, esto debido a las facciones tan perfectas que tenía sin la necesidad de recurrir a una cirugía para verse espectacular ella sabía que lo tenía todo para ser un icono de la farándula mexicana,

Varias películas son las que respaldan a Alicia Bonet algunas de ellas son Hasta el Viento Tiene Miedo, Rubí y Ven a Cantar conmigo, entre otros filmes donde cautivo al público en todos los aspectos, aunque tuvo muchos pretendientes fue el también actor Juan Ferrara quien logró casarse con ella, para después divorciarse, fruto de esa relación tuvieron dos hijos Mauricio Bonet y Juan Carlos Bonet.

"Como no recordarla siempre se me hizo una muy bonita actriz", "Excelente actriz como no recordarla la admiro mucho actrices como ella ya no hay", "Excelente programa! Nos encanta saber sobre nuestros queridos actores que admiramos tanto", "Claro una de las estrellas de la mejor película de terror suspenso de México", escriben las redes sociales.

Tiempo después la actriz se casó con Claudio Brook, quien tiempo después murió, en ese matrimonio la famosa volvió a convertirse en madre de Arturo y Gabriel, pero una desgracia marcaría la vida de la famosa, ya que el segundo se quitó la vida en 2004 a los 29 años de edad, por lo que esto la alejó un poco del mundo del espectáculo.

El último proyecto que realizó Alicia Bonet fue en 2010 en la serie de televisión Cada Quien Su Santo, a partir de ahí ya no se le volvió a ver frente a los reflectores, por lo que el público pide verla de vuelta, ya que hace muy buen trabajo como se dijo anteriormente.

