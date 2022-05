Alicia Gil demuestra ser una mamá muy amorosa

Resaltando su carrera en el Regional Mexicano, la cantante sinaloense Alicia Gil se ha ganado el corazón del público y prueba de ello se le han abierto muchas oportunidades de trabajo en Centroamérica y por lo que espera el momento de poder visitar lugares como Guatemala, El Salvador, y Colombia. Además de ser cantante, compositora, es empresaria y además hoy celebra un día tan especial de ser mamá.

La artista quien es conocida por temas como Ni un pelo de tonta, Dos adornos para tu frente, entre otros detalla para EL DEBATE, cómo ha sido su vida de ser una artista y al mismo tiempo el tener el tiempo y compartir cada momento con sus bellas hijas. “Soy una persona que trato de tener el vaso medio lleno siempre, entonces ha sido complicado pero sin caer en la queja, siempre trato de ser agradecida, entonces como mamá ha sido difícil porque esta carrera es salir mucho fuera, me ha tocado ser mamá y papá, pero se complica un poco pero no es difícil solo hay que levantarse un poco más temprano y no hay nada más especial que celebrar al lado de quienes me dieron el título, el día de hoy me levantaré y trabajaré pero lo disfrutaré con mis dos hijas”, indicó.

Asimismo, mencionó que actualmente grabó dos temas ‘Loco’ un cover de Enrique Iglesias y ‘Déjame Vivir’, un tema de la autoría del maestro Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que con los nuevos arreglos y los estilos interpretativos de la cantante sinaloense y el cantautor Omar Lizárraga, han dado mucho de qué hablar. El video musical, que tiene locaciones hermosas y coloridas, se realizó en El Quelite, Sinaloa, bajo la producción de Rodríguez Entertainment, de la señora Martha Rodríguez, y la dirección de Saga Films. El video oficial de ‘Déjame Vivir’ ya está disponible a partir de hoy a través del canal de YouTube de Rodríguez Entertainment, y en la canción está en todas las plataformas digitales.

