Alicia Machado advierte a Ana Bárbara tener cuidado de José Manuel Figueroa: "da pánico un hombre así"

Anteriormente, Ana Bárbara y José Manuel Figueroa protagonizaron una serie de dimes y diretes, a través de los medios de comunicación. ¿Cuál fue el motivo? El hijo del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian, aseguró ser el verdadero autor de la canción "Fruta prohibida", uno de los grandes éxitos de la cantante y compositora, conocida como "la reina grupera".

En una conferencia de prensa, Ana Bárbara manifestó desconocer el por qué José Manuel Figueroa hizo este reclamo. "Alguna situación que le hace ruido o que le gustaría, pues es que está bonita la canción, esa luz que le llegue a él, lo ilumine para que de verdad escriba sus propias canciones, nada más".

Ante esta situación, la actriz venezolana Alicia Machado, ex Miss Universo, advirtió a Ana Bárbara tener mucho cuidado, puesto que el hijo de Joan Sebastian, supuestamente, era una persona muy violenta.

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, durante el claquetazo de la película "Killer Babes", en la Ciudad de México, se le preguntó sobre la disputa de los cantantes por los derechos de autor de "Fruta prohibida".

"Bueno, ¡pero imagínate tú de quién estamos hablando! Pero no quiero hablar de eso, la situación en México y la violencia en contra de la mujer, está en estos momentos tan fuerte, que a mí me da pánico meterme con un hombre así, no vaya a ser que me pase algo".

Cabe mencionar que hace unos años, Alicia Machado tuvo una relación amorosa con José Manuel Figueroa; en varias ocasiones ha manifestado haber sido víctima de violencia.

El año pasado, la ex reina de belleza participó en la primera temporada del reality show "La casa de los famosos", donde habló sobre un episodio de violencia en su vida. Sin mencionar el nombre de José Manuel Figueroa, contó: "me dio una bofetada que me lanzó a tres metros de distancia, para luego golpearme a patadas, mientras yo estaba en el piso".

Alicia señaló que está fue la única vez que hombre la ha golpeado. "El hijo del gran señor (Joan Sebastian), me levantó la mano y me pegó. Es la única vez que me han levantado la mano y no le quedaron ganas de volverlo hacer, es misógino y golpea mujeres, a mí me pegó, así como lo estoy contando, pero no lo voy a mencionar porque no le daré publicidad".

En su charla con los medios de comunicación, Alicia Machado le envió todo su amor y apoyo a "la reina grupera". "Amo a Ana Bárbara, eres una ricura, bella, preciosa, talentosa y ella puede componer 15 canciones mejores que esa".