Alicia Machado asegura que Kimberly Flores SÍ fue INFIEL a Edwin Luna en La Casa de los famosos

Continúa la polémica sobre Kimberly Flores y es que la modelo fitness, actual esposa del cantante mexicano Edwin Luna, ha dado mucho sobre qué hablar durante su participación en el reality show La Casa de los Famosos, donde hubo rumores hasta de infidelidad y aunque lo negó todo, una de sus compañeras no se quiso quedar callada.

Luego de que las redes sociales se inundaran de contenido como imágenes y videos de la supuesta infidelidad de Kimberly con Roberto Romano hacia Edwin, ahora los rumores regresan y con más fuerza que nunca tras las recientes declaraciones de la exreina de belleza venezolana Alicia Machado.

En plena transmisión en vivo de Telemundo, la también actriz revivió los rumores de un supuesto romance entre ambos participantes. Tras su salida del programa y su reciente regreso, Kimberly ha sido tema de conversación entre las celebridades que participan en el proyecto.

Alicia Machado se reunió con Cristina Eustace en el patio del lugar donde actualmente se encuentran para conversar y entre declaraciones aseguró que Flores y Romano habían comenzado un romance antes de ingresar al lugar donde se grabaría el programa, revelación que ha dado mucho sobre qué hablar.

"Le tiró el perro a Verónica, le tiró el perro a Kim, o sea, ellos entraron con algo... y él le dijo que era e amor de su vida y ella estaba casi dispuesta a dejarlo todo por él", aseguró Alicia Machado al respecto.

También dijo que Kimberly y Roberto se mandaban cartas de amor, antes del reality show, y que ella estaba por dejarlo todo. "Las mujeres somos más cabr*nas, y la intuición femenina es una cosa, ¿yo no te dije a ti que yo era una pantera? Yo cuando leo una vaina, no me equivoco. (Se estuvieron mandando) cartas de amor, producción tiene una carta. Este (Roberto Romano) cabr*n... la chava estaba dispuesta a dejarlo todo por él", externó la venezolana.

Posteriormente, otra grabación de La Casa de los Famosos se viralizó en la que aparece Roberto Romano hablando sobre el mismo tema, sin embargo, el actor decide cubrir el micrófono con sus manos varias veces para que no se escuche gran parte de sus declaraciones.

De nueva cuenta la polémica toca la puerta de Kimberly Flores, así como Edwin Luna, que en el pasado atravesaron una dura crisis por el ingreso de la modelo al reality show, sin embargo, con una declaración en video los aclararon todo. Por ahora será cuestión de esperar para saber qué nuevas traerá el regreso de la influencer al programa y cómo irá su matrimonio después de lo sucedido.

