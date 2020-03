Alicia Machado aterrada por coronavirus en la escuela de su hija

La actriz venezolana Alicia Machado por medio de su cuenta oficial de Instagram mostró una gran preocupación luego de enterarse que en la escuela a la que asiste su hija se detectó un caso positivo del temido nuevo coronavirus COVID-19.

Fue durante un video en donde expresó su angustia por la crisis mundial que se vive actualmente y explicó que como medida preventiva ya no llevará a su hija a la escuela.

En dicho video la exReina de belleza toca a la puerta de su hija para que le muestre las evidencias de que en su escuela fue detectado un caso positivo por uno de los alumnos y continúa hablando con sus seguidores sobre lo mal que lo ha pasado tras descubrirlo.

Estoy tan angustiada, de verdad que no sé, estoy muy preocupada. Mañana no la voy a mandar al colegio porque pues, me da miedo", comenta en el video.