Alicia Machado con esta sencilla banda elástica tonifica y moldea la figura de muñeca que se carga

Alicia Machado de 45 años de edad no baja el dedo del renglón pues compartió en redes sociales los ejercicios que realiza para tener unos músculos fuertes y bien tonificados, pues muchos pensarán que la famosa dejó de entrenar después de haber bajado peso en La Casa de Los Famosos, pero la realidad es otra.

Resulta que Alicia Machado lo sigue dando todo a la hora de entrenar y es con una banda elástica con la cual la ex reina de belleza sigue con una figura fitness de impacto, además pone el área que más le gusta trabajar sin duda alguna es la pierna pues son estas las que hacen que sus vestidos a la rodilla se ven fabulosos.

"Guapísima!! Gracias por compartir Ali, me siento como cuando te veía en el 24/7 haciendo ejercicio", "Que padre tener esa disciplina yo no podría", "Estás en tu mejor momento @machadooficial física y mentalmente y eso nos lo trasmites, te amamos y no te soltamos de la mano, tus fans siempre fieles", escriben los fans en el video.

Aunque los haters le han dicho a Alicia Machado que se operó para lograr ese cuerpo de envidia total, ella ha dicho que todo lo ha logrado a verse de una buena alimentación, ejercicio y una gran fuerza de voluntad, por lo que trata de ignorar a los detractores.

Como los fans se lo han dicho anteriormente consideran que la modelo venezolana se ve mucho mejor que hace veinte años pues su etapa de madura es una de las más atractivas, además la personalidad arrasadora que tiene se ha convertido en un plus para ella pues a muchos le encanta su forma de ser, mientras que otros no la pasan.

Regresando con la rutina de Alicia Machada ama demasiado hacer ejercicio en la playa con su entrenador personal, pues es ahí donde deja todo el estrés acumulado, además de relajarse mentalmente, por si fuera poco la guapa mujer siempre tiene palabras de aliento para quienes desean hacer ejercicio como ella.

Cabe mencionar que en estos momentos la también actriz de telenovelas se encuentra soltera y es lo que prefiere en estos momentos, además de dedicarse de lleno a su hija quien está a punto de cumplir 15 años.

