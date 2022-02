Alicia Machado con medias de red saca ese lado super atractivo que siempre ha tenido

Alicia Machado de 45 años de edad, puso a todos con los ojos cuadrado de nueva cuenta, esto después de modelar unas medias de red con las cuales se miraba espectacular, además de remarcar esa cintura que hoy en día sigue cuidando como una verdadera diosa, pues le da con todo al ejercicio.

Para quienes no lo saben la fama de la reina de belleza venezolana sigue en aumento gracias a La Casa de Los Famosos donde el público conoció más a fondo la personalidad de Alicia Machado quien demostró ser una mujer fuerte, a veces débil, pero al final trató de ser transparente y eso enamoró al público.

La foto alcanzó más de doce mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde el body negro también fue el protagonista, ya que se le miraba muy bien, por si fuera poco usó un sencillo recogido de cabello para darle mucha más naturalidad a la foto logrando su objetivo, pues más de uno quedó encantado con ella.

"El que no lucha por lo que quiere no merece lo que desea. siempre positivo y sin miedos bonita noches abacho y becho", "Hermosaa asi es mi ali siempre ay que luchar por lo que queremos y por todo lo que nos haga felices", "Lucha por lo que quieres antes de que sea tarde positiva siempre no olvides que te apoyamos siempre y te queremos @machadooficial", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que ha llamado la atención, Alicia Machado es que sigue haciendo mucho ejercicio sin parar, es decir, en algunas ocasiones ha subido fotos o videos, donde se le ve entrenando al extremo con su coach personal, pero no también trata de decirle a sus seguidores que la clave está en la alimentación.

Hay que mencionar que la también actriz se ganó varias polémicas dentro del reality show el cual pronto estrenará su segunda temporada, pues como ya lo saben tuvo roces con Celia Lora, Gaby Spanic y hasta con Pablo Montero, pero a pesar de todo eso se ganó el primer lugar causando euforia, pues muchos consideran que lo tiene bien merecido.

