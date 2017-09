Alicia Machado contra Gloria Trevi: "pin...ex presidiaria"

La ex Miss Universo Alicia Machado, no se tienta el corazón cuando de hablar de Gloria Trevi se trata.

En repetidas ocasiones, la venezolana ha atacado a la cantante Gloria Trevi. En sus palabras siempre saca a relucir el aquel oscuro pasado de la cantante en el llamado Clan Trevi-Andrade y su tiempo en prisión.

Y así mismo, de nueva cuenta lo ha hecho.

Alicia Machado realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram ayer domingo. Conforme avanzada dicha transmisión mientras miraba un programa de televisión, varias personas le comenzaron a preguntar sobre sus pasadas declaraciones sobre Gloria Trevi.

Tajantemente, Alicia Machado expresó:

“Y dale con la necedad de lo de Gloria Trevi…si le digo al presidente de este país (Venezuela) y lo mando a cag… las veces que me da la gana, a la pinche ex presidiaria está más rápido, ya dejen el pedo con Gloria Trevi, no me sigan involucrando con esa mujer”.

Así mismo manifestó:

“Si me cae mal, no me gusta ni su música ni su talento, ni me gusta ella…no me creo su historia”.

Días atrás, Alicia Machado había llamado “diabólica” a Gloria Trevi.

El comentario se dio en una publicación de la cuenta de Instagram de Mamás Latinas, donde se posteó un pequeño clip en el que aparece la Trevi levantando los brazo y, de fondo, una pantalla gigante muestra un acercamiento a sus ojos.

El pie del video decía: "Así o más imponente #GloriaTrevi", a lo que Alicia Machado contestó:

El pie del video decía: “Así o más imponente #GloriaTrevi”, a lo que Alicia Machado contestó:

“Que miedo así o más diabólica”.

Por supuesto, este mensaje causó una gran molestia en los fans de Gloria Trevi, quienes de inmediatamente comenzaron a atacar a la actriz, algunos con muy fuertes comentarios llenos de groserías.

Recordemos aquella vez cuando Alicia Machado la llamó violadora de niñas. Gloria Trevi había hecho público su apoyo a Kate del Castillo, en todo lo relacionado a su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ante esto, la ex reina de belleza manifestó:

“Si no bueno. Entre ser violadora de niñas y ex presidiaria y/o amiga del Chapo hay una gran diferencia. Que solidaria", escribió la ex Miss Universo en aquel entonces en su cuenta de Twitter, en respuesta a un comentario de Joaquín López-Dóriga sobre el apoyo manifestado por Trevi a Kate Del Castillo.

Después de eso, las cosas se calmaron un poco, pero ahora esa polémica se ha reavivado por su nuevo comentario. Luego de que los fans de Trevi la atacaran, Machado escribió en la misma cuenta de Mamás Latinas:

"Bendiciones para todos. Sus seguidores tan parecidos a ella”.