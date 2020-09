Alicia Machado de 42 años de nuevo será portada de revista

Alicia Machado está en boca de todos, ya que a sus 42 años, posará para la revista Playboy una vez más, por lo que sus fans están vueltos locos, ya que la mujer es una belleza, así lo confirmó para el programa "Show de Cala", donde no solo aseguró que posaría para el conejito, sino que tiene cuenta de Tinder.

Alicia Machado expresó en la entrevista que le hicieron que hace varios años el astrólogo Walter Mercado, le había dicho a la venezolana que a sus 40 años le pasaría algo espectacular, por lo que ella está convencida de que será posar para la revista, la cual es una de las más prestigiosas.

La también actriz expresó que se siente muy bien en estos momentos, pero que su mente es como la de una mujer de ochenta años, debido a todo el trabajo que ha tenido en los últimos meses, por lo que la exreina de belleza está agradecida con Dios, aunque desea algunos minutos de descanso.

"Admirable Alicia eres una dura. Aunque hablen lo que hablen siempre adelante. Bella MISS UNIVERSO 1996", "Saludo me fascina lo qué haces pero muy corta la presentación bendiciones", "Estas hermosa corazón, a futuro no vayas a inventar de colocarte más pompis ni más busto, así estas espectacular y nada como lo natural y más si la persona como es tu caso que no lo necesita", le escriben a Alicia Machado en redes sociales.