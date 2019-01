Alicia Machado habla sobre su enemistad con Daniela Castro

Alicia Machado se encuentra de visita en la Ciudad de México donde tuvo varias entrevistas una de ellas fue en el programa Intrusos donde la venezolana habló de su relación con Daniela Castro, quien no le cayó nada bien.

Yo creo que, yo no le caía bien a ella, quizás ella también no me caía bien a mí, dijo Machado.

Por si fuera poco la exreina de belleza aseguró que no solamente ha tenido problemas con mujeres sino con hombres del espectáculo, pero dejó en claro que no andará todo el tiempo a la defensiva pues es algo muy común en el medio.

"No es cuestión de dejarte o no dejarte, lo que pasa es que tampoco en la vida todo el tiempo en la vida no puedes ir todo el tiempo con una lanza en la mano a veces hay cosas que las dejas pasar y en este negocio pasa mucho eso y no solamente con ella...". expresó Alicia.

Además la guapa mujer dijo que sacará a la luz un libro autobiográfico donde revelara cosas de su vida que jamás ha dicho por lo que a más de uno dejaran con la boca abierta.

"Incluso cuando publique mi libro la gente va a conocer a una persona que no conocen yo creo que el público a través de mi trabajo como actriz y como persona pública conocen de mi quizás un sesenta por ciento" dijo Machado.