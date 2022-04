Alicia Machado incendia las redes con foto desde el jacuzzi

Por otro lado, Alicia evidenció de nueva cuenta parte de su rutina de ejercicio , esto a través de videos publicados en sus historias de Instagram, donde ha dejado en claro que no para de ejercitarse cada día ni tampoco de comer saludable, pues hasta mostró su ensalada con proteína para la comida de este martes.

Momentos más tarde publicó su rutina de belleza para la obra, en donde se le ve de lo más consentida con un maquillista profesional, quien la dejó completamente hermosa, no sólo del rostro, también de cabello, pues se encargó de ambos trabajos.

México.- La artista venezolana Alicia Machado dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al publicar una fotografía en Instagram en donde lució muy provocativa, pues está como Dios la trajo al mundo y los comentarios no se hicieron esperar.

Gilberto Coronel Periodista Web

