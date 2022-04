Alicia Machado insultó a Kimberly Flores por tener hijos de padres diferentes y coquetear estando casada

La actriz venezolana Alicia Machado, ex Miss Universo, y la modelo guatemalteca Kimberly Flores, esposa del cantante del Regional Mexicano Edwin Luna, formaron parte de la primera temporada de "La casa de los famosos", reality show de Telemundo, un formato similar al conocido "Big Brother".

Durante su estancia en "La casa de los famosos", entre Alicia Machado y Kimberly Flores hubo unos conflictos por una razón: el actor mexicano Roberto Romano, con quien protagonizaron un triángulo amoroso. Aunque se pensaba que sus diferencias habían quedado en el pasado, esto no es así.

En el programa "Chisme no like" que conducen Elisa Beristain y Javier Ceriani, se dio a conocer un audio en el cual Alicia Machado, arremete en contra de Kimberly Flores, insultándola por tener hijos de padres diferentes y por haber coqueteado con otro hombre, estando casado con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

De acuerdo con la ex Miss Universo, una mujer no se puede andar por la vida hablando de empoderamiento femenino y hablar de pestes de otra mujer.

"Hay unas que se lo merecen por put..., porque eres una señora casada y tienes tres hijos de padres distintos, tienes un hombre que te quiere, te cuida y vas y te encamas con un compañero, una semana antes de entrar a un show, pues que pena".

Cabe mencionar que una semana antes de iniciar la primera temporada de "La casa de los famosos", surgió el rumor de que Kimberly Flores y Roberto Romano, tuvieron relaciones íntimas en el hotel donde estuvieron aislados antes de comenzar el reality show.

Asimismo, en el controvertido audio antes mencionado, Alicia Machado dice que con su comportamiento en el programa de televisión, la esposa de Edwin Luna dio un mensaje equivocado a la audiencia.

"Yo no lo olvido, fue algo muy fuerte porque dentro de 'La casa de los famosos', los valores, el criterio y la moral, ahí es donde sale lo fuerte".

Hasta el momento Kimberly Flores no ha comentado nada sobre los nuevos ataques de Alicia Machado; de igual manera, la ex reina de belleza no ha manifestado nada sobre este audio dado a conocer en "Chisme no like".