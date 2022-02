Alicia Machado le baja los humos a Celia Lora y le hace saber que ella también fue portada en Playboy

Alicia Machado de 45 años de edad le deja en claro a Celia Lora de 38, que no solo ella es una celebridad en Playboy, pues como algunos ya lo saben la mexicana posó en ella hace poco debido a que la marca cumplió veinte años en México, por lo que ha gritado por todo lo alto que apareció en la portada.

Pero la ex reina de belleza quien no se lleva nada bien con Celia Lora desde La Casa de Los Famosos mandó una indirecta en redes sociales de que ella apareció en el cuarto aniversario, haciendo que la rivalidad entre ambas sea más fuerte y es que en verdad no se soportaron en dicho reality show.

Incluso recordemos que Celia Lora le dejó de hablar a Manelyk González porque se hizo amiga de Celia Lora en el reality show, lo que provocó la ex integrante de Acapulco Shore se convirtiera en su rival, además está a punto de salir una entrevista donde confiesa que la hija de Alex Lora le dijo de todo y todo por llevarse con Alicia Machado.

Lo que sí es un hecho es que ambas mujeres están arrasando con su belleza, pues son muy hermosas y todo mundo las quieren en sus proyectos, pero por el momento están centrada en otras cosas, pero la rivalidad entre ambas sigue, y lo demostraron al compartir quien tiene la mejor portada del famoso conejito.

Para quienes no lo saben ambas famosas tienen el carácter muy fuerte, es por eso que las quisieron en La Casa de Los Famosos, donde dieron mucho de que hablar por la manera en que se tiraban hate y aunque a ellas no les favoreció del todo el rating del programa fue muy bueno.

Cabe mencionar que Alicia Machado vive en Estados Unidos, pero va seguido a la Ciudad de México a realizar diversos proyectos, mientras que la modelo mexicana está en la capital donde se le ve muy activa por los diversos proyectos que hacen.

Otra de las similitudes que tienen es que en estos momentos se encuentran solteras, dejando en claro que son unas almas vagas que les gusta su espacio personal y libres de cualquier hombre.

Leer más: Vanessa Claudio celebra el mes del amor con varios vestidos en color cereza muy extravagantes