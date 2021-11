Alicia Machado muy enamorada de Roberto Romano lo presume en redes

Alicia Machado de 44 años de edad se está dando nueva oportunidad en el amor y es que ahora se le ha visto de lo más romántica con el actor Roberto Romano de 32, con quien estuvo conviviendo mucho tiempo en La Casa de Los Famosos donde se dio el flechazo entre ambos.

Es en sus historias de Instagram donde se puede ver a la ex Miss Universo venezolana a lado del actor mexicano con quien no solo va de compras, también la acompaña a los diversos programas de televisión donde ella es invitada después de haber ganado el reality show.

Para quienes no lo saben muchos pensaron que la relación entre Alicia Machado y Roberto Romano no avanzaría, esto después de que comenzaran a circular los rumores en los cuales se había dicho que el histrión mantuvo una relación con Kimberly Flores, lo que le molestó a la reina de belleza quien no se quedó callada manifestándolo en el programa.

Alicia Machado de compras con Roberto Romano/Instagram

Aunque a muchos les fascina la relación de Roberto Romano con la guapa mujer, otros se han pronunciado en contra y le han dicho a la bella Alicia Machado que se merece alguién mejor, pero al parecer ella si tiene sentimientos muy profundos con el artista.

"Crei con mas autoestima a Alicia. Esperemos que no la hagan sufrir tanto y que no se arrepienta de haber metido a su casa al enemigo", "Decepción con Alicia Una mujer fuerte que no se valore y solo justifica la conducta de este hombre que ya tiene historia de maltratante Roberto es un patán fuera y dentro de la casa", le escriben a la venezolana.

Mejor amiga de Manelyk González

Una de las cosas que llamaron la atención de todos en La Casa de Los Famosos, fue la relación de Manelyk González con Alicia Machado, pues aunque muchos pensaron que no se caerían debido a la relación de la reality star con Celia Lora, la realidad fue otra, ya que salió la hija de Alex Lora, pues ambas mujeres se llevaron demasiado bien hasta la final y lo demostraron durante toda la competencia.

