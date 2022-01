Alicia Machado no se calla y le responde a quienes dicen se hizo la manga gástrica

Alicia Machado de 45 años de edad deja en claro que siempre sacará las garras cuando se metan con ella, prueba de ello, fue cuando un usuario comentó una de sus más recientes fotos donde le dijo que se había hecho la manga gástrica para tener esa figura, por lo que de inmediato la famosa le contestó.

Y es que para quienes no lo saben la ex reina de belleza venezolana perdió mucho peso cuando estaba en el reality show, La Casa de Los Famosos, donde a su salida todos se dieron cuenta de lo bien que lucía físicamente, pero al aparecer este usuario no le creyó, pero ella le recalcó que no sabe lo que dice.

Amor te juro que si me hubiera hecho ese procedimiento ya hubiera compartido mi experiencia, te invito a que revivas para que veas mi plan de 13 semanas que intente seguir, perdi 11 kilos bendiciones le dice Alicia Machado al usuario que opinó en su foto donde se le ve haciendo ejercicio.

Como era de esperarse los fans de Alicia Machado de inmediato fueron a su rescate, y la felicitaron no solo por su manera de contestar tan elegante, sino porque va por buen camino, ya que cada vez se ve mejor debido a que lo comparte en sus redes sociales en todo momento, además motiva a sus fans a que sigan adelante.

Alicia Machado no se quedó callada con el comentario/Instagram

"Ahora nadie puede bajar de peso porque de una le inventan operaciones y 2 ahora cualquiera baja de peso y se cree nutricionista y especialista en salud", "No sé porque hay personas tan envidiosa y negativa al considerar que la baja de peso de Alicia es por la manga gástrica, acaso no es posible mantenerse en forma y con un cuerpo saludable naturalmente con la disciplina del ejercicio y el saber comer bien", le escriben los fans.

Para quienes no lo saben el 2021 estuvo plagado de retos para Alicia Machado, pero cerró con broche de oro al ganar la primera temporada de La Casa de Los Famosos donde lo dio todo durante varias semanas, además de colocarse como la favorita del público.

Cabe mencionar que esta artista también empezó el año soltera, ya que terminó su romance con el actor Roberto Romano a quien conoció en el reality show.

Leer más: Aleida Núñez rompe el mito de que solo las güeras pueden usar el rubio a su favor