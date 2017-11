Alicia Machado ¿porqué borró su foto con senos al desnudo?

Ayer lunes por la noche Alicia Machado, sorprendió publicando una foto con sus senos al desnudo, y explicando que estaba saliendo de una cuarta cirugía.

En el texto contaba que después de todas esas operaciones, se sentía feliz porque ahora sí, sus bubis estaban quedando “divinas”.

Foto: Instagram @machadooficial

De inmediato le comenzaron a escribir todo tipo de comentarios, desde los que la felicitaban y la apoyaban en sus decisiones, hasta los que la criticaban por publicar la foto, pasando por los mensajes que la invitaban a tener sexo o les decían que se estaban masturbando con la imagen.

Ante la controversia que generó, Alicia Machado decidió eliminar la foto y en cambio, publicó otra en donde explica que los comentarios y las suposiciones no deben preocuparle.

“¡Pensar en ello! No se preocupen por las opiniones y suposiciones, ¡al final las palabras siempre vuelven a ustedes! #PensamientosPositivos #CreeEnTiMismo #SeHonesto #SeFuerte”.

Thinking about it! Don’t worry for opinions and suppositions, at the end the trues always comes back to you! #positivethoughts #believeinyourself #behonest #bestrong the holidays coming soon! ������ Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 11:16 PST

Recordemos que Alicia Machado se enfrentó al cáncer de seno en el 2013, algo que confesó casi un año después.

Aunque ya está libre de la enfermedad, desde ese momento ha intentado recuperar estéticamente su seno, pues como ella explica, su cuerpo es gran parte de su trabajo.

Muchas gracias ! Solo quería dejarles saber a mis fans que se han convertido en mi familia! Estoy bien estaré ahora sí de volver a concursar en un #beautypageant #AliciaMachado @mamissolasoficial @maliciabyalicia @aliciamachadobrand @lacenteronline the best place! El mejor lugar Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 8:14 PDT

Por otra parte, aunque desde hace varios meses Alicia Machado ya no ha emitido ningún comentario negativo hacia Gloria Trevi, todo parece indicar que todavía no se olvida aquella ocasión en la que la actriz llamó ex presidiaria y mentirosa a la cantante mexicana. Sin embargo, la modelo asegura que ya está cansada de que se le siga persiguiendo por esta situación.

Durante una competencia de comida organizada por PETA, institución dedicada a defender los derechos de los animales, la venezolana aseguró que no piensa quedarse callada si en algún momento La Trevi o cualquier otro artista realiza una acción con la que ella no esté de acuerdo.