Alicia Machado prepara dos mega fiestas de XV años para su hija

Alicia Machado de 45 años de edad no se tendrá por nada del mundo y le hará una gran fiesta de XV años a su hija Dinorah Valentina, pues la joven ya le confesó a su famosa madre que desea dos celebraciones, una en México, y la otra en Estados Unidos.

Pues para quienes no lo saben la menor es mitad mexicana por parte de su padre, además la misma ex reina de belleza venezolana dijo que su hija no solo tiene familia en México, sino grandes amigos, por lo que desea hacerle una buena fiesta con su misa y hasta con el chambelán, además Alicia Machado siempre ha demostrado su fascinación por las tradiciones mexicanas.

Ya estoy preparando la quinceañera ya me estoy preparando quiere dos fiestas, ella quiere que le haga una quinceañera clásica en México, porque ella es mitad mexicana y ella haya tiene también su familia y ella quiere hacer una fiesta haya y llevarse a sus amigas de acá y todo y quiere otra fiesta con las amigas de aquí, dijo Alicia Machado en la foto.

Tras las declaraciones de Alicia Machado los fans se mostraron felices por todo el sacrificio que hace la también actriz por sacar adelante a su hija, pues ella ha sido madre y padre a la vez durante todos estos años dejando en claro que no ha sido nada fácil serlo.

"Ay que bonito que pueda consentir a su hija. Hermosas las dos, que Dios las bendiga muchisimo. Por cierto, que guapísima esta Alicia", "Admirable Alicia criando a su hija ayudando a su madre éxito en su trabajo y logro su peso ideal en cuanto a sus novios pues que agarre el que quiera por que? por que quiere y puede es soltera independiente y adulta..", le escriben en la entrevista que dio a Sale el Sol.

Cabe mencionar que Alicia Machado fue la gran ganadora en La Casa de Los Famosos hace poco y dejó en claro que el dinero ganado, servirá para comprarle un hogar a su madre quien la apoyó durante toda su carrera por lo que está muy agradecida.