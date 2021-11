Alicia Machado recuerda los celos de Ricardo Arjona cuando supo que fue novia de Pablo Montero

Una vez más La Casa de Los Famosos está dando de que hablar y esta vez le tocó a Alicia Machado de 44 años de edad ventilar algo de su romance con Ricardo Arjona, pero para compartirle a Pablo Montero que también fue su pareja hace años que el primero le hizo una escena de celos cuando se enteró de que anduvo con el intérprete ranchero.

Fue Alicia Machado quien le dijo a Pablo Montero que en una ocasión el intérprete de Señora de Las Cuatro Décadas en una ocasión le dijo por qué anduvo con el otro cantante situación que hizo tiempo después que se las cobrará, ya que según la ex reina de belleza, Ricardo Arjona en venganza salió con una mujer llamada Aracely.

Aunque no se sabe mucho del romance de la venezolana con Ricardo Arjona algunos internautas comenzaron a comentar en redes sociales que el cantante le pudo haber compuesto alguna canción a la ex Miss Universo, aunque no se sabe cuál creen que alguna debió haber sido para ella.

Regresando al tema entre los dos famosos, Pablo Montero lo tomó de la mejor manera pues sigue teniendo una buena relación con su ex pareja con quien está compitiendo en el reality show donde están a nada de llegar a la final y es la guapa mujer la primera finalista.

Aunque hace unas semanas Alicia Machado y Pablo Montero tuvieron una fuerte pelea, según por estrategia del cantante, quien le dijo de todo y hasta la comparó con Gaby Spanic, tiempo después arreglaron los problemas, ya que no quisieron que hubiera más tensión dentro de la casa.

La más fuerte del reality

Aunque muchos pensaron que Alicia Machado sería de las primeras en salir por su actitud y por ser varías veces nominadas por sus compañeros, en diversas ocasiones ha demostrado ser de las mujeres más poderosas, ya que el público siempre la ha salvado.

Por si fuera poco tuvo varios encontronazos con Kimberly Flores y Gaby Spanic con quienes en más de una ocasión les dijo sus verdades en la cara, desatando la paz en dicha casa.