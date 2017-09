Alicia Machado revela porque es "una mala mujer"

Alicia Machado se caracteriza por ser una mujer que no duda en expresar lo que siente, ya sea bueno o malo de una persona.

Recordemos que en repetidas ocasiones ha arremetido fuertemente contra la cantante Gloria Trevi, a quien ha llamado “violadora de niñas” o “pinche ex presidiaria”.

#friends #glamglow @telemundo @goportunidadtv #AliciaMachadoMissUniverse #AliciaMachadoActriz #AliciaMachadoActress #beauty @telemundo_intl @telemundointl Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 2:14 PDT

Hace unos días, la ex Miss Universo se burló cruelmente del momento que pasa Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca, ante la separación de su esposo.

Alicia Machado utilizó sus redes sociales para explicarles un poco a sus seguidores por qué se considera una “mala mujer”, como ha sido llamada.

Luego de haber protagonizado una controversia en las redes sociales por su comentario ante la separación de Lili Estefan, y tras haber publicado una larga reflexión en su cuenta de Instagram acerca del bullying y el acoso del que ha sido víctima, por el hecho de ser figura pública, Alicia Machado publicó una cita en sus redes sociales que define lo que es una mujer mala.

“Soy una mala mujer. Porque no me dejo, porque no me quiebro, porque me sacudo las lágrimas, me acomodo el escote y sigo para delante, por eso soy una mala mujer, porque no nací sumisa, callada, quita y frágil. Sino soberbia, entrona y estridente, porque cuando llego se nota y cuando me voy se siente”.

Good morning!!!!! ☀️ buenos días ! Domingos en familia #sundayvibes #sundayfunday Una publicación compartida de Alicia Machado (@machadooficial) el 17 de Sep de 2017 a la(s) 2:11 PDT

Recordemos el comentario de Alicia Machado sobre la separación de Lili Estefan y su esposo Lorenzo Luaces. Al darse a conocer que supuestamente la separación se dio porque Lorenzo le fue infiel a Lili, Alicia Machado expresó en Twitter:

"Ay pobrecita, ¿Pero el cuerno fue con un hombre o con una mujer? Ups".

Te comparto el mensaje de la ex Miss Universo acerca del bullying y el acoso del que ha sido víctima:

"Mi gente una reflexión. Ciertamente mis opiniones se han convertido en extremos mediáticos donde la moral y las buenas costumbres parecieran ser grandes verdugos. Ya no existe insulto o difamación que yo no pueda soportar, para la amargura de muchos ahora más que nunca me he convertido en voz de muchas causas importantes.

Hasta el día de hoy no me han acusado de crímenes o delitos, el tema del padre de mi hija? Con que derecho muchos se creen con el deber de saber una información que a nadie le importa más que a mi hija. Para que puedan dormir, es producto del amor que sentí por un hombre que me amo y que como a muchas les ha pasado, no tuve suerte pero mi posición pública no me da el derecho de hacer también un circo en la vida de mi niña. Hasta el día de hoy su padre se preocupa por ella, fue muy bueno conmigo y la ama y la protegerá mientras viva igual que yo.

Así que relax seguiré con mi forma de ser dando lo mejor de mí y si, comentando lo que me dé la gana siempre dentro de la verdad y el respeto? Pues mi respeto también habrá gente que tendrá que ganárselo y punto. No lo estoy pidiendo lo trabajo día con día y mientras los que me aman sepan quién soy la vida siguiera brillando. Bendiciones".