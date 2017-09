Alicia Machado se burla cruelmente de Lili Estefan

Luego de que Lili Estefan anunciara que se separó de su esposo Lorenzo Luaces muchos son los medios y famosos que opinaron sobre el tema, una de ellas Alicia Machado… pero en este caso para burlarse de lo sucedido.

Luego de que Ana María Canseco, presentadora en el programa Un nuevo día, comentara en su cuenta de Instagram que se decía que los motivos de la la separación de Lili Estefan había sido por una infidelidad de parte de su esposo, Alicia publicó lo siguiente en los comentarios de la presentadora:

De inmediato comenzaron los seguidores de Ana María a insultar a Alicia Machado, y reclamarle la forma en que estaba opinando sobre el tema.

Estos son algunos de ellos:

La historia de esta reacción habría comenzado cuando Alicia Machado se enojó con Lili Estefan y con Raúl de Molina porque en plena campaña con Hillary Clinton, en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, quisieron entrevistar a la ex Miss Universo, y ella les dijo que debían hablar con su publicista anglo de Los Ángeles.

“Yo les voy a decir la verdad de lo que pasó con Alicia Machado, yo conozco a Alicia desde que le llevé el desayuno a la cama cuando ganó Miss Venezuela, he hecho miles de historias con ella y la quiero mucho, entonces la llamo por teléfono y Alicia me dice ‘ay por favor puedes llamar a mi publicista en Los Ángeles para ver si tengo tiempo de ponerte en una de las entrevistas, y yo digo ok es como si yo llamara a mi esposa y me mandara con mi publicista para ver si tengo tiempo de pasar 11 segundos contigo”, explicó en su momento Raúl De Molina.