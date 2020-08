México. Alicia Machado sorprende al declarar que votará por Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, y todo porque no le gusta Joe Biden. “Este año voy a votar por él. Porque necesitamos carácter, el mundo está hecho un desastre y aparte de eso no me gusta la otra opción, punto”, señala Alicia, originaria de Venezuela y quien se coronó Miss Universo 1996.

En entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like, Alicia Machado es cuestionada acerca de libro Viva Trump, en el cual Guille Magaña, su autora, la acusa de ser parte de un supuesto complot en 2016 para dañar la imagen de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. "Que venda muchos libros, ella va a escribir y van a escribir muchas más personas que obviamente el señor (Trump) tienen sus seguidores y gente que lo ama como persona”, comentó Machado.

Ante las declaraciones de Machado, Javier Ceriani, quien participa en Chisme No Like, dijo: “Alicia Machado es Trumpista”, y junto con Elisa Beristain, conductora del mismo espacio de espectáculos, cuestionaron también cuál será la opinión que tendrá en estos momentos la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien contó con el total apoyo de Machado durante su campaña.

Yoseph Alicia Machado Fajardo es el nombre completo de la famosa, quien es originaria de Maracay, Estado Aragua, Venezuela (1976), ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy, luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996 y posteriormente se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal.

Machado, quien se ha convertido en actriz y cantante, causó polémica a nivel mundial años atrás, luego de haber declarado que Donald Trump la acosó y humilló públicamente, en 1996, por ganar peso después de ser coronada como Miss Universo en el primer año en el que el magnate controlaba el concurso que tuvo a su cargo hasta 2015.

Alicia, protagonista en México de la telenovela Infierno en el paraíso, aseguró en el 2016 que fue humillada por Donald Trump durante su reinado de Miss Universo porque la obligó públicamente a hacer ejercicio por haber subido de peso tras ganar el concurso de belleza en 1996. "Sí, sí fui víctima. Lo fui porque en ese entonces yo tenía 18 años y no me podía defender", aseguró en su momento a distintos medios de comunicación.

Respecto al libro de Guille Magaña, en su contenido asegura que Machado mintió sobre los supuestos ataques del magnate porque, en realidad, formó parte de una "confabulación política" para apoyar la campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones del 2016.

