Alicia Machado y su reacción cuando le dicen que está gorda

Alicia Machado tiene unos días en la Ciudad de México, pues decidió acudir a la fiesta de cumpleaños de su amiga Andrea Escalona con quien se la pasó de maravilla pues en redes sociales se le vio muy animada junto con otros famosos.

Ahora la venezolana acudió al programa Hoy como invitada donde estuvo en la sección Fit police, del entrenador Diego Di Marco, quien le dijo que tenía unos kilos de más cuando la vio en la fiesta de Andy Escalona, e incluso se lo dijo en el matutino.

Tras haberle dicho que estaba un poco subida de peso, Alicia decidió reconocer ante las cámaras como lidia con su peso, pues como todos saben la reina de belleza a tenido que lidiar muchos años con ese problema.

"De repente la vida de modelo que tenía cuando era más como jovencita pues ya no la tengo, porque tampoco me dedicó a eso y pasas como por cosas yo antes era muy, muy atlética yo tengo que regresar hacer más ejercicio por salud claro...", dijo Alicia Machado.

Tras las declaraciones de la modelo Diego le pidió que bajara cinco kilos menos para que regresará a la tremenda cinturita que se cargaba, pero en vez de alegrar a los fans de Alicia se enfurecieron con él.

"Qué hombre tan patético cómo le pueden dar espacio a gente de ese tipo", "Creo que se tomó Alicia un poco bien lo que le dijeron aunque se ve medio incomoda", "Magda ya no pases esta sección", escribieron en el video.

Cabe mencionar que Alicia Machado ganó miss universo en 1995, pero tiempo después se dio a conocer que tuvo varios problemas con el actual presidente Donald Trump, quien la llamó gorda enfrentándose con él algunas veces pues siempre se metió con su peso.

Por si fuera poco Alicia Machado se ha tenido que defender varias veces sobre las personas que critican su peso, pues asegura que ha sido difícil equilibrar su vida.

"No me importa nada, porque estoy sana y ya ni nada ni nadie me hará sentir mal, además yo vivo gracias a Dios de mi talento, preparación y mis negocios. Las actrices gordas o flacas tendremos siempre un personaje para nosotras, voy a recuperar mi belleza en manos de mi doctor", manifestó Alicia Machado en abril pasado.

Más noticias