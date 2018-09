Alicia Villarreal hace fuertes revelaciones sobre "Límite"

No podemos imaginar la carrera como cantante de Alicia Villarreal sin su época de oro en el grupo Límite, preguntándose si acaso eres tu, o tu, o tu...el príncipe que la besará, que la despertará y la haga feliz. Pues bien, la cantante ha hecho sorprendentes revelaciones sobre su tiempo en dicha agrupación.

En charla con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, la cantante Alicia Villarreal confesó que en el contrato que acordó cuando estuvo en grupo Límite, estaba condicionada en varios aspectos de su vida personal y privada, incluso la intentaban limitar en decisiones sobre su propio cuerpo.

Alicia Villarreal comentó que una de sus reglas "era no tener novio o no tener hijos".

Incluso me llegaron a decir: ‘si tienes hijos te va a cambiar la voz, ya no vas a cantar igual y a parte te vas a hacer más sensible, vas a llorar, y vas a querer estar en tu casa con tus hijos' y la verdad si me daba miedo.

Alicia Villarreal por contrato estaba a no modificar su apariencia, no tener parejas, además de estar condicionada a no hablar sobre tales prohibiciones, sin embargo "me las brinqué", aseguró.

La cantante pese a sus limitaciones en el grupo, decidió tener a su hija Melanie: