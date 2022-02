Alicia Villarreal, Lucero y otros famosos, devastados por la muerte del compositor Rubén Fuentes

La cantante Aida Cuevas , una de las artistas que representan con mucho orgullo la música tradicional mexicana, mencionó que "no se puede hablar de la música ranchera, sin mencionar a Don Rubén Fuentes Gasson. Eterno descanso a la leyenda musical, querido maestro".

Por su parte, la cantautora Ana Bárbara escribió: "pasaron casi 100 años (y nunca mejor dicho) de la llegada del gran maestro Rubén Fuentes a este mundo, y hoy solo se nos adelanta y pasa a la vida eterna, pero no sin dejarnos su compañía a través de su maravillosa obra".

Como compositor Rubén Fuentes Gasson, oriundo del municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, conformó un repertorio de más de 300 obras musicales . Él fue una de las personas claves en la trayectoria artística de Lucero. Compuso "Cariño de mis cariños", "Antojo" y "Corazón lastimado", para ser interpretadas solo por la ex esposa de Manuel Mijares.

