Alicia Villarreal habla del asesinato de su medio hermano Édgar

Alicia Villarreal rompió el silencio con respecto al homicidio de su medio hermano de nombre Édgar, hecho ocurrido en Monterrey, Nuevo León hace unos días. “Fue una triste sorpresa para la familia. Mi papá realmente está muy triste. Obviamente, es uno de sus hijos. Nosotros los apoyamos siempre en todo; estamos, como digo en el escenario, en las buenas y en las malas”, comentó en una entrevista para Ventaneando.

Extraoficialmente se ha dicho que el medio hermano de la cantante Alicia Villarreal fue asesinado con un arma blanca y con una serie de golpes; ante esto prefirió reservarse sus comentarios: “estos momentos son difíciles y nos han costado muchas lágrimas”.

“Es una cosa dura o difícil porque el jovencito tenía 20 años. Mi papá siempre ha sido responsable de todos sus hijos y ellos, pues, son los chicos de él; la familia más chica. Se dijeron muchas cosas, que por respeto no voy a decir. Creo que lo único bonito que podemos hacer y aportar es rezar y pedir por la familia”.

En la entrevista con el programa Ventaneando, la intérprete mencionó que su papá Víctor Villarreal y la mamá de Édgar, tienen muchos años separados. “Respetamos a la familia; a la señora, mi papá tenía muchos años de estar separado de ellos y no vivía el muchacho con él”.

Aunque Alicia Villarreal no era muy cercana a su medio hermano Édgar, ha reiterado su apoyo incondicional a su familia.

Conozco a todos mis hermanos, no convivo con ellos, pero yo sé que existen, sé como son y sé que si me los encuentro en la calle los voy a saludar.

"Pero tenemos diferentes familias y también nos educan diferente”, resaltó.

Univisión dio a conocer que el joven Edgar Villarreal murió la tarde del lunes 15 de julio, pero su mamá Guadalupe Carmona, confirmó el deceso dos días después. “Mi hijo no era una figura pública, me lo mataron o lo mataron, como lo quieras tomar. Él ya está descansado, yo lo único que quiero es que me lo dejen descansar en paz. No se va a dar ninguna declaración, al menos de nuestra parte”, declaró la señora vía telefónica a la cadena de televisión.