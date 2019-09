Alicia Villarreal presume sus enormes pechos con sexy vestido

Alicia Villarreal es otra de las famosas que se sumó al tbt y lo presumió con una foto donde aparece con un tremendo escote con el cual robó el aliento de sus fans, pues presume la enorme pechonalidad que se carga la rubia de 48 años que sigue levantando suspiros.

Buenos días mis #werifans! Espero les guste, bendiciones, escribió la vocalista del grupo Limite para sus admiradores.

Fueron cientos de likes los que recibió la regiomontana por la atrevida foto donde se le ve con un elegante vestido blanco ajustado al cuerpo, además de un accesorio de cristales en la parte derecha del diseño, pero fue el pronunciado escote el que desató la locura.

"Tan hermosa como siempre", "Santo niño de Atocha", "Siempre bella nunca inbella", fueron algunos de los comentarios que recibió la esposa de Cruz Martínez con quien está casada desde 2003.

Recordemos que la carrera de Alicia no fue nada fácil pues ella ha dicho que en sus inicios tuvo que enfrentarse a varias cosas para poder llegar a la fama y es que la regiomontana buscó las cosas por su propia cuenta.

"Una regla era o no tener un compañero o no tener hijos, hasta a mi me llegaron a decir si tienes hijos te va a cambiar la voy ya no vas a cantar igual y aparte te vas hacer más sensible, vas a llorar y vas a querer estar en la casa con tus hijos, la verdad sí me daba miedo", dijo Alicia en una entrevista.

Recordemos que Alicia regresó a los escenarios hace un par de años donde el público la ha recibido con los brazos abiertos, pues la famosa se había alejada un poco para dedicar a sus hijos quienes son el pilar más grande de la grupera.