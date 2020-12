Aliens confunden a Zooey Deschanel con Katy Perry en nuevo video

Estados Unidos.- No sólo Ariana Grande se encuentra de estreno este lunes 21 de diciembre, la cantante estadounidense Katy Perry también celebra el lanzamiento de su nuevo video musical del tema 'Not the end of the world', una de las canciones favoritas de sus fanáticos proveniente del álbum "Smile" estrenado el pasado 28 de agosto.

La cantante no ha querido dejar atrás su nueva era musical, como algunos otros intérpretes lo han hecho, y lanza como nuevo sencillo oficial el tema 'Not the end of the world', regresando a aquel pop que la hizo volverse tan importante dentro de la industria musical hace más de una década.

El día de ayer Katy dio a conocer la noticia del lanzamiento de su nuevo video, aunque ya se había rumorado que esto pasaría, incluso se reveló hasta la trama del video. En un inicio vemos al planeta Tierra siendo vigilado por extraterrestres, quienes comienzan una búsqueda por la cantante y mientras ella pasea a su hija Daisy Dove Bloom, logra que la confundan con otra mujer.

Y quien es raptada por los aliens es nada más y nada menos que Zooey Deschanel, reviviendo así temas del pasado como que eran gemelas y hermanas pérdidas. Una vez la actriz de New Girl llega al espacio se topa con estos personajes azules que son sus más fieles seguidores y le dan la bienvenida como si fuese Katy, aunque ella intenta negar que no lo es, ellos se empeñan en hacerla convertirse en la cantante pop.

Momentos después vemos que han planeado destruír la Tierra y tienen sólo una hora para llevar a cabo esta acción, de la cual Zooey se percata y pone manos a la obra para hacer algo al respecto. Katy es presentada a toda la tripulación y le explican que la han salvado de morir en el lugar, pues es la única persona que querían que sobreviviera.

Ella comienza a elaborar un plan para evitar que todo esto pase, mientras la vemos ser arreglada por expertos de moda del espacio, mostrando algunos de los trajes más icónicos de la carrera de Katy Perry como el atuendo de la portada de "Smile", el salvaje atuendo del video 'Roar' y el dulce outfit que utiliza en el video 'California Gurls'.

Mientras todos ponen manos a la obra, le colocan una peluca azul ondulada y con fleco, la cual es muy reconocida en la carrera de Katy, así como prendas con caramelos y dulces para hacerla recordar lo que era en el pasado, pero ella se enfoca completamente en salvar a la Tierra y todos los que ahí viven y lo logra al desconectar el Internet del planeta, evitando así su destrucción.

Tras lograr su cometido, podemos ver que la tierra se salva y ella decide organizar una presentación en vivo de este popular tema, donde vemos que a Zooey la han caracterizado como Katy con una peluca rubia, un vestido metálico de colores y algunos planetas colocados en el atuendo, demostrando que todavía tienen un gran parecido entre ambas.

Todo esto sucede mientras Katy Perry canta de fondo su tema 'Not the end of the world', una canción con ritmos puramente pop y una lírica que explica que no será el fin de mundo y no pierdas la fe, tema que todos han asegurado que ha llegado en un momento excelente en el mundo, ya que este está atravesando una difícil situación e identificarse con una canción no puede ser tan fácil.

Este tema ha tenido ya su primera presentación en vivo y fue el pasado 09 de noviembre en la Gala Tmall Double 11, que de acuerdo con Google, es un festival chino de compras online que aún no llega a los Estados Unidos, pero todos están impacientes por que lo haga. La madre de Daisy Dove, hija también de Orlando Bloom, decidió darlo todo en el escenario, ofreciendo una increíble voz en vivo para un medley de sus temas 'Never really over', 'Not the end of the world' y 'Roar' con increíbles visuales y un elaborado escenario que se vio sensacional en pantalla verde.