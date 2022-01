"Alimenticio y satisfactorio", adorable reacción de una abuela al ver a Jimin de BTS bailar "Filter"

En cada uno de los conciertos de BTS suceden cosas que jamás son olvidadas por ARMY, el fiel ejército de fans de la agrupación originaria de Corea del Sur, una de las mejores bandas musicales de todos los tiempos. Por ejemplo, recordemos aquel icónico performance de Jimin con su canción en solitario "Filter", en el show virtual "Map of the Soul ON:E".

Park Jimin, uno de los siete integrantes de Bangtan Sonyeondan, llevó a cabo una melódica, coqueta y a su vez sensual interpretación, que "enloqueció" (en el buen sentido) a todo el fandom. Como olvidar su cambio de vestuario de un momento a otro y sus pasos de baile en la parte final de su performance.

Al respecto, ha habido muchísimas reacciones de los fans, pero la de una linda y adorable abuelita, está causando sensación en TikTok. Camila (con el usuario @camilitros), publicó un video reacción de su abuela sobre el canto y baile de Jimin en "Filter". Cabe mencionar previamente, había visto a Jungkook con su presentación de "My time", en el concierto antes mencionado.

"Se llama Jimin y es otro de BTS, es otro diferente al que te enseñé", le dice la joven a su abuela, al principio de este video. Conforme avanzaba el perfomance de Jiminie, se puso un tanto nerviosa por el encanto del Idol de 26 años de edad y originario de Busan, Corea del Sur.

Ante esto, se cubrió la cabeza con el suéter que usaba: "santo cristo", expresó. Asimismo, esta hermosa abuelita hizo sus pasos de baile al ver el video.

"Qué rapido", mencionó cuando Jimin se cambia de vestuario durante su interpretación. Su mirada y expresión lo dijo todo, cuando el cantante realiza esos pasos de baile que ocasionaron gran furor entre ARMY. "Ya con eso, no", le dijo a su nieta. Al final, al preguntarle a su abuela por su opinión, ella respondió:

Muy sustancioso como siempre, alimenticio y satisfactorio, sobre todo (persigna).

Estos son algunos de los comentarios de parte de ARMY, al ver la adorable reacción de la abuela: "nadie se resiste a mi Jimin", "ahora siempre que escuche 'Filter' me acordaré de 'alimenticio y satisfactorio'", "Jimin la dejó sin palabras", "ya tenemos abuelita ARMY", "tu abuela beste Jiminista" y muchos más.

"Filter" forma parte del cuarto álbum de estudio de BTS, "Map of the Soul: 7", lanzado en febrero de 2020. Dicho tema musical, muestra los diferentes lados de Jimin. En una entrevista para SIRIUSXM, explicó el origen de su canción en solitario para este álbum.

Hay muchos filtros en el mundo, como aplicaciones de cámara y redes sociales, pero también hay preconcepción, o la forma en que la gente mira las cosas.

El idol agregó: "de esta manera, esta canción reinterpreta las muchas definiciones de 'filtro'". Debemos resaltar que el intérprete mostró a sus fans un lado más romántico y seductor.

Letra en español de "Filter", interpretada por Jimin de BTS

La expresión desinteresada de tu rostro, aburrida de los pies a la cabeza

Por favor, mírame ahora

Baja el teléfono, ni siquiera pienses en apartar la cabeza

Hazme saber cuál es tu tipo

Puedes elegir entre mis diferentes versiones, sí

Cubro tus ojos con mis manos

Acercándote a un secreto

Te llevaré a un mundo completamente nuevo

Sí, abre los ojos ahora, ¡dale!

Mezcla los colores de la paleta, escoge tu filtro

¿Qué versión de mí quieres?

La que cambiará tu mundo, soy tu filtro

Guárdame en tu corazón

(Bien) ¿Puedes sentirlo ahora, aunque sea un poco? ¿Sigue sin ser suficiente?

(Sí) chica, tienes tu oportunidad

Puedo ser tu genio

¿Qué tal Aladín?

Me convertiré en cualquier cosa para ti

Puedes elegir entre mis diferentes versiones, sí

Voy a abrazarte como lo hice en tu sueño

Es un espectáculo secreto

Seré un nuevo yo para ti cada día

No es divertido ser el mismo todo el tiempo

Mezcla los colores de la paleta, escoge tu filtro

¿Qué versión de mí quieres?

La que cambiará tu mundo, soy tu filtro

Ponme en tu corazón

Mírame, de repente me he convertido en un pequeño niño

Que se vuelve más locamente lindo mientras se mira

Más allá de preferencias y estándares

Comienzas a quererme solo a mí

Sí, la persona quien me hizo así fuiste tú

Soy aquello que nunca has visto antes, un filtro completamente nuevo

Entrégate a mí

Para que puedes ver cosas más emocionantes, escoge tu filtro

Entrégate a mí

Na-na-na-na-na-na-na-na-na

Escoge tu filtro, entrégate a mí

Na-na-na-na-na-na-na-na-na

Soy tu filtro, entrégate toda a mí

Seremos una pareja nueva

Ey, guárdame en tu corazón