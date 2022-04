Alison Solís explora sus miedos e inseguridades, en su nuevo single "They live in and around us"

A principios de este año, la cantante y compositora estadounidense Alison Solís, quien artísticamente se hace llamar Alisun, deleitó a la industria musical con su voz, talento y gracia, al llevar a cabo su debut como cantante solista. Su carta de presentación fue "Hypothermia", una canción en inglés compuesta y producida por ella misma.

Con dicha pieza musical, la hija del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, "El Buki", invita a toda persona que la escuche, a ver más allá de lo que pueden percibir con sus sentidos. "Autenticidad es lo más importante para mí y es lo que quiero aportar con mi música y con mi esencia, quien soy, para que me conozcan más y más, estoy súper feliz", manifestó Alisun en una charla con Debate.

Tras la buena acogida que tuvo su canción debut "Hypothermia", Alison Solís lanza una nueva canción, "They live in and around us" (en español, "Viven dentro y alrededor de nosotros"), también de su autoría y ya disponible en todas las plataformas digitales de música.

Con su nuevo single, Alisun invita a las personas a explorar en su interior, los miedos e inseguridades que guardan de forma inconsciente en su vida diaria, abriendo así su grado de conciencia y entender que nunca están solos.

Una parte de la letra de esta canción dice:

El pasado fue hecho para aprender

Las lágrimas que caen a través de la noche

Están sanando nuestras almas anhelando

Ser quienes éramos al principio

Antes de que la sociedad nos convirtiera

Olvidando cosas mágicas

Aunque viven dentro y alrededor de nosotros.

La nueva canción de Alison Solís, al igual que "Hypothermia", se ubica dentro del género Indie-Pop que ella eligió para enmarcar sus creaciones musicales, que para sí misma define como "abrakadabra" que significa "creo mientras hablo".

"They live in and around us" palpa la esencia y sensibilidad de la joven cantautora de raíces latinas, donde expresa, con inusitada sutileza y exquisito talento, sus más puros sentimientos y elevados ideales, a la hora de componer e interpretar.

Sobre el hecho de lanzar su música en inglés, ella asegura que "es mejor para mí por lo que escribo, es mi idioma más fuerte y mi expresión en inglés es algunas veces más auténtica, también considero que debo honrar el mensaje que me llega desde un lugar divino para componer. Pero sé que muchas cosas en español están por venir".