Allison Lozz era citada por ejecutivos de Televisa a solas cuando apenas tenía 14

Allison Lozz de 29 años de edad, ha dejado más que claro que no desea formar parte del mundo del espectáculo por ningún motivo, pues no le interesa para nada, ya que fue algo muy traumático en su niñez, pues lejos de disfrutar esa etapa todo se volvió una pesadilla por el pesado trabajo.

Pero ahora sus declaraciones volvieron a llamar la atención de muchos, pues como algunos ya lo saben, hace poco hizo un video donde explicó los detalles del porqué ya no quiso ser artista, y entre ellos resaltó que muchas veces los ejecutivos de Televisa la querían ver a solas cuando tenía 14 años de edad.

Y es que muchas veces le preguntaron a la ex actriz juvenil si habría sufrido algún tipo de acoso en la poderosa empresa y lo que dijo fue que varias veces la citaron a ella sola sin compañía de nadie a dichas oficinas, por lo que su mánager nunca la dejó, pues siempre les decía que ella estaría presente, pues no tenía lógica que una niña estuviera sola en una oficina.

Esto resalta tras darse a conocer los recientes casos de acoso que sufrieron artistas como Sasha Sokol y Mauricio Martínez, por personalidades poderosas de la industria del espectáculo, por lo que era inevitable preguntarle si vivió algo parecido a lo que señaló que no, agradeciendo a su manager en todo momento.

De acuerdo con la protagonista de Al Diablo con los Guapos, ella siempre se sintió sola en el mundo del espectáculo, pues no tuvo el apoyo que deseaba de sus padres, a quienes mantuvo por algunos años con su carrera, además reveló que a su corta edad trabajó todos los días de la semana con un sueldo muy bajo, por lo que estaba muy cansada.

"Yo soy madre, y tras escuchar todo lo que dices me doy cuenta que no fuiste apoyada por tus padres, ellos debían trabajar para mantener a la familia y no darte a ti esa responsabilidad", "Se ve que te duele todo el abuso que sufriste de niña por los adultos a tu alrededor como productores y tus mismos padres porque ellos ya eran adultos para mantenerte a tu familia" escriben las redes.