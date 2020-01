Allisson Lozz en la polémica supuestamente por festejar Navidad

Allisson Lozz la exactriz juvenil que dejó todo para formar una bella familia y refugiarse en la religión de los Testigos de Jehová se encuentra en estos momentos en la polémica debido a unas fotos que circulan en redes sociales.

Resulta que la guapa mujer famosa por realizar proyectos como Al diablo con los guapos y Rebelde causó polémica entre internautas después de aparecer unas fotos de la joven supuestamente festejando la Navidad a lado de su familia, por lo que fue muy criticada, pues según la religión que practica no festeja dicha celebración.

"Los testigos no celebran Navidad", "Pensé que los testigos de Jehová no festejaban Navidad. Mi abuela es testigo y ella no lo hace, que alguien me ilumine y me diga si es opcional", "Si los testigos de Jehová no celebramos navidad ..no debe ser ella", publicaron los internautas muy molestos.

Recordemos que cada vez que aparece alguna publicación de Allisson los fans se vuelven locos, ya que muchos desean que la joven regrese al mundo del espectáculo donde tenía tremendo potencial, pero prefirió el amor de su familia que seguir en la farándula.

Además la joven madre también es famosa por la tremenda voz que se carga, pues ha realizado algunos covers con los cuales deja a sus fans llenos de nostalgia y es que Allisson empezó en el reality infantil, Código Fama, donde inició con sus pininos.

Cabe mencionar que muchos artistas le han dicho adiós a su carrera para enfocarse a la religión algunos de ellos son Eduardo Verástegui, Mauricio Clark, Luis Ernesto Franco y Karime Lozano entre otros quienes pocas veces aparecen ante los medios para hacer breves entrevistas.