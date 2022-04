Allisson Lozz revela la miseria que ganaba en Televisa y los malos tratos que recibía en la empresa

La ex protagonista de telenovelas Allisson Lozz compartió en su cuenta de Instagram @allisson.gtz, un video donde confesó que ser actriz, es lo peor que le ha pasado en su vida. Además, habló sobre la miseria que ganaba en Televisa y sobre los malos tratos que recibía en esta empresa fundada en la década de los 70's, por el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, quien era conocido como "El Tigre".

A sus nueve años de edad, Allisson Lozz se dio a conocer en el ambiente artístico en el reality show "Código F.A.M.A." y posteriormente, debutó como actriz en la telenovela infantil "Alegrijes y rebujos", con varios de sus compañeros del reality. Actualmente, a sus 29 años de edad, es madre de dos bellas niñas (London Rose y Sidney Allisson), tiene más de 10 años de matrimonio con Eliu Gutiérrez, es Testigo de Jehová y vendedora de una conocida marca de cosméticos.

Allisson Lozz, originaria de Chihuahua, México, comentó en el video antes mencionado, que para todo lo que hacía en Televisa, en realidad ganaba muy poco, a diferencia de otros actores quienes trabajaban dos o tres días por semana, mientras que ella laboraba hasta los domingos. "Yo ganaba bien poquito, me daba cuenta de que yo trabajaba diario, porque siempre fui con personajes principales y ganaba tan poquito".

Ganaba una quinta o a veces una décima parte de lo que ganaba alguien, un actor o una actriz que trabajaba dos o tres veces por semana.

Esto fue muy injusto para la ex actriz de Televisa, quien en varias ocasiones fue con sus jefes, siendo una niña, para pedirles una aumento de sueldo. "¿Por qué no me suben el sueldo?, gano bien poquito, yo mantengo a toda mi familia, no me alcanza para nada para mí", les decía.

Asimismo, comentó que para los gastos extras como parte de su carrera actoral, no recibía el apoyo de la televisora: "por lo poco que ganaba, a penas mantenía a mi familia, yo no tenía dinero para comprar mis vestidos de noche para los eventos y no iba. Era la urgencia que yo tenía para mi familia, de tenerles un techo dónde vivir, tan niña, a veces eso lo marca a uno".

En Televisa protagonizó otros melodramas como "Misión SOS", "Al diablo con los guapos" y "En nombre del amor". Asimismo, participó en telenovelas como "Rebelde", "Las dos caras de Ana" y "Las tontas no van al cielo".

Sobre los maltratos que recibió en la televisora, mencionó que constantemente le decían que nadie era indispensable. "Yo lloraba diario, si me sentía enferma, me gritaban, a los 16 dije: 'no puede ser que haya insultos, amenazas, no puede ser que vaya a crecer en este medio. Yo desde niña dije: 'me voy a liberar de esto'".

Sus jornadas laborales era muy pesadas, por lo que requería ayuda psicológica. "Las novelas infantiles era algo excesivo, por eso se cerró Televisa niños, durante diez años no hablé de eso porque estaba por contrato".

El video que compartió en su cuenta de Instagram, fue para pedirle a todos los fans que tuvo, que si la ven en la calle, no le pidan una fotografía, pues ya no es actriz y todo lo vivido, quiere mantenerlo en el pasado. "Yo sé que ustedes no tienen la culpa de todo lo que yo viví, pero no por eso yo voy a sacrificar mi paz mental, mi tiempo con mi familia".