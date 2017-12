Alma Cero: "Te suelto mi amor para que sigas con tu vida"

Los actores Carlos Espejel y Alma Cero negaron muchas veces una supuesta relación y hasta se hicieron de la vista gorda.

"Te suelto mi amor para que sigas con tu vida", fueron las palabras de Alma Cero dirigidas al actor en una supuesta carta.

El romance prohibido entre estos dos se dio mientras trabaja en un mismo proyecto, en el programa 'De primera mano' se dio a conocer una supuesta carta donde Cero explica que ya no puede mantener un amorío con Carlitos en el cual le informa que no puede seguir perdiendo con él, lo cual confirmarían que realmente si tuvieron algo que ver.

algunos párrafos del texto fueron:

"Mi hermana me hizo ver que no debo perder el tiempo contigo, no importa lo que yo sienta, primero tengo que aprender a vivir conmigo y amarme a mí".

Incluso la actriz reveló que no conocía a la esposa del también comediante:

"Desbloqueé a tu mujer y vi cómo la llevaste a la locación. Ella sigue subiendo historias como de familia perfecta, te pedí que no la llevaras".

En el texto se puede ver a una Alma muy resignada:

"Te suelto mi amor, para que sigas con tu vida de la manera que mejor te convenga. Yo haré lo mismo, pero desde la verdad y la congruendia. Te quiero, Alma", finaliza la famosa carta.

EL INICIO DE LA RELACIÓN

Luego de su sorpresiva separación del cantante Edwin Luna, a solo unos meses de haberse casado, la actriz Alma Cero se concentró en su trabajo, sanó su dolor y tal parece que se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, dicha supuesta nueva relación, ha causado controversia. Y no es para menos, ya que al parecer tendría una relación más que amigos con el comediante Carlos Espejel…¡un hombre casado!

Hace unos días, la revista TVNotas publicó un video de Alma y Carlos en una situación que ha dado mucho de qué hablar.

La revista de espectáculos asegura haberlos “cachado” entrando a la casa de la actriz, donde pasaron la noche juntos.

Ante todo esto, es ahora la esposa de Carlos Espejel, Paty Azuara, quien habla al respecto, expresándose fuertemente de Alma Cero.

En entrevista con TVNotas, Paty Azuara comentó:

“Verdad o mentira, las imágenes ahí están, ¿o tú crees que haya ido por un cafecito?”.

“Sé que no es la primera vez que sucede esto, no sé qué está pasando por su mentecita. La señora es de moral relajada, perdida… extraviada”.

Hasta el momento, la actriz Alma Cero no ha comentado nada al respecto.

¿Y QUE HA SIDO DEL EX DE ALMA CERO CON SU NUEVA RELACIÓN?

Recientemente, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, le mando un mensaje a Alma Cero, cuando varios medios de comunicación lo cuestionaron sobre las imágenes de su ex esposa y Carlos Espejel:

"Le deseo lo mejor, el amor nos llega de diferentes maneras y que disfrute su vida como lo dije yo desde el principio y es todo lo que te puedo decir, porque la respeto mucho y no me gustaría hablar nada de ella".

Con información La Verdad

