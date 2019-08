Alma Cero asegura que le vale madre la boda de Edwin Luna

Alma Cero dejó bien claro que la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores le 'vale madre', pues en el programa Ventaneando dijeron que la actriz comentó en la obra de El tenorio cómico, que por fin se libró del cantante con quien sostuvo un intenso romance.

De acuerdo con Pedro Sola y Daniel Bisogno quienes trabajaron con ella en la obra le preguntaron que opinaba de la boda escándalo, la cual se estaba llevando acabo en esos momentos y esto fue lo que dijeron (a partir del minuto 13).

"Pues dio función Alma Cero recordemos que Alma Cero estuvo casada con él un rato, vivían juntos no sé si se casaron o no el caso es que Almita ahí con nosotros con Pedrito y conmigo platicando porque en ese momento estaba sucediendo el enlace, ella dice que le vale madre", dijo Daniel Bisogno.

Por su parte Pedro Sola dijo que la actriz estaba feliz, pues con la boda dejó bien claro que ya no será molestada por la prensa, pues desde que se dio a conocer que se casarían, Alma fue muy cuestionada.

Mira yo no me atreví mucho a preguntar porque me pareció inoportuno, pero ella dijo que estaba muy contenta y muy feliz que bueno por fin se había quitado de encima, dijo Pedro Sola.