Alma Cero con ajustado vestido presume sus preciosos glúteos

Alma Cero de 45 años de edad se puso un vestido tan apretado que causó revuelo en redes sociales, pues se miraba majestuoso.

Al momento de la redacción la foto de la actriz mexicana alcanzó más de 10 mil likes además de varios comentarios de todo tipo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Nada es tan importante recordemos que: “Tengo para curarme del juicio de los demás toda la distancia que me separa de mi mismo y saber que ningún halago me hace mejor y ninguna crítica me destruye”, escribe en la foto Alma Cero.

Leer más: Michelle Renaud y Danilo Carrera con un beso podrían haber regresado

Para quienes no lo saben Alma Cero lleva entrenando desde hace varios años y es que le encanta ese estilo de vida.

"En estos momentos estoy pasando por una situación muy difícil soy madre cabeza de familia", "Hermosa alma cero saludos, guapa te quiero mucho", "Que hermosa te ves", le escriben a la guapa mujer.

Alma Cero a pesar de ser una mujer muy hermosa, está soltera en estos momentos, pues acaba de terminar con su galán.

Leer más: Los mejores memes para reír de Chabelo

Aunque esto no ha causado revuelo, como en sus parejas anteriores, varios quieren una cita con la bella mujer.