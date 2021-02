Alma Cero con traje de baño y tatuado es admirada por cuerpazo natural

Alma Cero de 45 años de edad sabe que es una mujer con un cuerpo muy glorioso, prueba de ello fue la foto que subió junto a una amiga, donde no solo deja en claro que su figura es de infarto, sino que es amante de los tatuajes y a ella se le ven de maravilla, pues tiene uno en su cintura el cual se le ve de impacto, pues parece una obra de arte plasmada en su piel.

Resulta que Alma Cero se tomó una foto en un traje de baño color chedrón con el cual se le miraba una piel bronceada, pero lo que sus fans notaron fue el tatuaje tan grande que se carga la actriz originaria de la Ciudad de México, quien lleva una vida fitness muy activa, puesto que no hay día que la artista falte al gimnasio o se alimente bien, pues le gusta mucho mantener ese físico de diosa.

Más de 27 mil likes logró Alma Cero en la foto donde se le ve muy feliz de la vida y es que años atrás, Alma Cero estuvo en el ojo del huracán, pero hoy en día la artista se siente muy bien en todos los sentidos, aunque ahora solo le falta complementar la felicidad de sus fans, quienes ya la quieren ver en la pantalla chica nuevamente lo más pronto posible.

"Almita no, nos humillé con ese cuerpazo", "Que hermoso cuerpo tiene nada que ver con otras eres preciosa", "Y como diría nuestra filósofa preferida @sbernalv:A veces perra empoderada Otras perra atropellada Pero siempre perra", "Dónde encontraste a esa belleza? La pregunta es para las dos", le escribieron a Alma Cero en la exitosa foto.

Si hablamos de la rutina diaria de Alma Cero, podríamos decir que la actriz le dá con todo el gimnasio, ya que ella lejos de solo hacer cardio como otras mujeres, ella le pone pesado a todo, pues desea verse como una verdadera sirena de mar, aunque también la alimentación de Alma Cero influye demasiado pues ella come mucha proteína, pero pocos carbohidratos.

Otra de las cosas por las que Alma Cero es muy ovacionada por sus fans, es por ser una mujer que siempre comparte lo que hace con sus fans, incluso ella les da tips de todo tipo a sus fans para que puedan salir adelante con lo que hacen, ya que Alma Cero es muy atenta con sus fans contrario a otros artistas, es por eso que la elogian tanto, además es una mujer con una humildad impresionante.

EF!!! Si bien no podemos tener control de los eventos si podemos decidir cómo nos afectan, ahí radica nuestro propio poder... Sean felices porque les da la gana, son algunos de los ánimos que ofrece Alma Cero cuando sabe que sus fans lo necesitan, pero eso no es todo, pues Alma Cero también responde mensajes de sus fieles seguidores.

Si hablamos del pasado de Alma Cero podríamos recordar como fue la relación que tuvo con Edwin Luna con quien ella mismo dijo que las cosas no fluyeron de todo bien, pues según ella, su ahora ex pareja se molestaba porque ella era mucho más popular que él, algo que les molestó a los fans de Alma Cero, quienes siempre han dicho que a la artista siempre le ha sobrado fama.

Alma Cero brilló con su espectacular traje de baño/Instagram

Cabe mencionar que Alma Cero ya se encuentra felizmente enamorada de un galán de quien la misma mujer no quiere revelar nada, pues es un hombre que no tiene nada que ver con el medio, por lo tanto no lo quiere involucrar en nada relacionado con la farándula.

