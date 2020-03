Alma Cero confiesa haber tenido una relación tóxica con Edwin Luna

Alma Cero confirmó en una entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, haber vivido una relación tóxica con Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey. "Yo tuve una relación tóxica y en una relación tóxica no solamente el narcisista es el que está mal, la pareja se convierte en una pareja tóxica, cuando estás en una relación tóxica haces cosas que jamás en tus cinco sentidos y sanamente en una relación sana, eres capaz de hacer".

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Alma Cero, qué cosas fue capaz de hacer, a lo que ella respondió, "como manipular a tu pareja, cosas como más en la intimidad que pasaron y en el momento en que yo terminé con esa relación de una manera muy desafortunada, yo no quería hablar de lo que pasó porque hubiese sido muy injusto para ambas partes, yo traía muchas emociones y no estaba preparada para hablar acerca de eso".

En la entrevista para el programa de televisión antes mencionado, la actriz Alma Cero aseguró tener pruebas que demuestran que la modelo Kimberly Flores se metió en su relación amorosa con el cantante Edwin Luna, con quien se casó hace unos meses.

Edwin Luna atentó contra su vida

Anteriormente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, contó que durante una discusión Edwin Luna le pidió que se fuera de la casa donde vivían y que además, atentó contra su propia vida.

Pasó una plática muy dramática, donde él atentó contra su vida, es un tema fuerte, pero yo atraje una pareja manipuladora, una pareja que tiene mucho que arreglar.

"Él me pidió que me fuera, tal cual, a los dos meses y medio de haber firmado nuestro matrimonio me pidió que me fuera y me fui, no sé exactamente cuál fue el clic pero yo estaba muy tóxica, la relación fue muy tóxica".

