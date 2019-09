Alma Cero deja bien claro que ya no necesita a Edwin Luna

No cabe duda que Alma Cero ya superó a su ex Edwin Luna y se lo han hecho saber sus fans debido al amor que derrocha en redes sociales a lado de su nueva pareja, de quien poco se sabe, pues prefiere mantenerlo alejado del mundo del espectáculo.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, la famosa se desbordó en halagos para su novio de quien dice estar enamorada y en una etapa muy bonita de su vida, pues muchos fans aseguraban que la mujer aún no podía olvidar al vocalista de La Trakalosa, con quien vivió un intenso romance.

"Es una hermosa persona que por casualidad está en un envoltorio muy atractivo y muy guapo pero no es precisamente en lo que Alma nunca se fija es muy tierno, es una persona muy humana, trabaja también para fundaciones igual que yo, los domingos de pronto se da tiempo de ir a darle de comer a la gente que no tiene casa es una persona sumamente humana", dijo Alma.

Por su parte sus fans han comentado el gran amor que se refleja en el rostro de la famosa quien ha estado centrada en sus nuevos proyectos los cuales podríamos ver este año, pues no es un secreto que Cero siempre este trabajando.

"Los amo juntos, que emocionada estoy por ti Almita", "Qué guapo tu novio después de la tormenta la calma a cada quien le llegará su caos que bueno que te dejaste del Edwin no vale la pena", le escribieron a Alma.

Cabe mencionar que Alma Cero dijo en entrevistas pasadas que su romance con Edwin Luna se convirtió en un caos, después de que comenzó a ganar más popularidad incluso lo tachó de narcisista.

Bueno fue una relación toxica no puedo negarlo y me di cuenta hasta ahorita si no habla antes es porque lo pude haber atacado muy feo y tampoco se lo merecía, expresó.